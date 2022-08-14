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柬埔寨工作包吃包住「薪水能買百萬名車」！他心動：護照在我身上

▲▼猛男,帥哥,小鮮肉,簽約,簽名,合約。（圖／取自免費圖庫freephotomuscle）

▲他心動想去柬埔寨工作。（示意圖／取自免費圖庫freephotomuscle）

記者施怡妏／綜合報導

近來頻傳民眾被高薪誘騙到柬埔寨，落地後慘淪「豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵，遭到種種非人對待，怎料竟然有人認為，政府因為抽不到稅，所以造謠是詐騙，插畫家謝立聖在臉書發文，吃飯時聽到隔壁桌的年輕人在談論柬埔寨的工作，心動想要飛過去，賺取高額的薪資，讓他傻眼指出「這種怎麼救？」

插畫家謝立聖在臉書發文，日前到餐廳吃飯，聽到隔壁桌年輕人的對話，傻眼表示「還有人在怪政府為什麼不救？這種怎麼救？我就問！」隔壁桌的其中一男子（簡稱A男）表示，好友在柬埔寨工作，賺了一大桶金回台，還買了一台賓士車，「結果政府現在一直說那個是詐騙，趁年輕出國闖一波錯了嗎？」

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A男透露，原本已經答應朋友要過去柬埔寨，怎料現在詐騙案頻傳，「我爸媽不給我護照了！整天只會被政府洗腦」。B男聽到後很心動，「會不會因為在外國賺的多，政府抽不到稅，所以造謠說那個是詐騙？不然你介紹我去啊，我護照在自己身上，賺了錢我再給你介紹費」。

A男表示，現在搭飛機往柬埔寨都會被關注，「要先飛泰國再轉比較不會被懷疑，反正那個公司會處理，你只要人到就好啦，包吃包住包一切啦！」

貼文曝光後，網友們，「這種的救了也是沒有用，隨他去吧」、「A男業績+1」、「趁年輕器官還新鮮的時候出去闖一闖」、「如果是事實，那真的非常可怕，現在的孩子寧可信朋友的話也不信父母」、「很明顯的A男是牽線的」、「天堂有路不走，地獄無門闖進來」、「你問怎麼救，我問幹嘛救」。

據了解，現在很多人因為不能直飛柬埔寨，會先飛到泰國再轉機，民進黨立委賴品妤就在底下留言，勸大家不要傻傻被騙，「我們這次救援回台的案例，就是先被騙到泰國再轉去柬埔寨，拜託大家不要再去了」。

本文獲得謝立聖授權轉載

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