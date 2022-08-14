變態小學狼師蹂躪120女童！逼拍性愛片引誘汽旅性侵　法官判決出爐

▲南韓一名變態狼師誘導女童拍攝性剝削影像。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名變態小學狼師透過社群網路刻意接近國小、國中少女，不僅誘使她們拍下裸露身體的「性剝削」影片，甚至還將年僅13歲的女童帶到汽車旅館性侵，其持有的性愛影像高達近2000件，受害女童與少女高達120多人，規模僅次於N號房事件，被二審法官重判18年徒刑。

根據《韓聯社》，水原高等法院刑事1部於12日進行二審判決，法官申淑憙（신숙희）針對該名被以製作散播性剝削影像、類強姦未成年人等罪嫌起訴的變態狼師A某，一改一審合併15年徒刑的判決，加重判處18年徒刑，同時需接受80個小時的性暴力治療課程、對外公開個人資料長達10年、10年內禁止其在兒童與身障人士相關機構就業。

A某從2012年起在首爾某國小擔任教師，2015至2021年他透過社群網路結識多名10多歲的少女，他向少女們傳送訊息、要求她們拍攝性剝削影像，並指示被害少女將性剝削影像回傳。

2020年秋季，A某更將一名拍攝性剝削影像時結識的13歲少女，帶至汽車旅館性侵。

調查發現，A某的外接硬碟存放高達1910件的少女性剝削影像，總計共有120多名國小女童與國中少女受害，規模僅次於N號房、博士房事件。

針對一審判決，A某提出上訴，然而在二審卻又被加重判決18年。對此法官怒批，「被告雖身為國小教師，卻透過社群軟體刻意接近被害女童與青少年，在累積一定交情後指示被害人拍攝性剝削影像，還持有這些影像，甚至還曾性侵年引13歲的被害人，從手法來看，其罪行相當惡劣。」

法官表示，「這多達120多名的被害人，不是國中生、不然就是國小生。扣除N號房、博士房，我看很難有其他犯罪的惡劣程度能夠超越此事件。」

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