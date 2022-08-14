無敵星星失效！日研究：染BA.5也難防「BA.2.75」　抗體剩1／12

▲日本研究指出，感染BA.5所產生的抗體，幾乎不會對BA.2.75產生保護效力。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

Omicron變異株BA.5來勢洶洶，已在多國陸續取代BA.2成為主流毒株，而如今又再度出現感染力驚人的新型亞變種BA.2.75，專家緊急呼籲各界不可大意。日本東京大學發表的一項最新研究則證實，就算曾經感染BA.5，體內產生的中和抗體恐怕也難以預防BA.2.75。

根據《日本放送協會》報導，東京大學醫科學研究所教授佐藤佳率領研究團隊「G2P-Japan」發表了一項尚未接受同儕審查的最新論文。在該份研究中，研究團隊使用倉鼠進行動物實驗並發現，感染目前仍是日本主流毒株的BA.5病毒後，就算產生抗體，也無法對BA.2.75產生免疫。

研究團隊分析了感染BA.5亞變種的倉鼠血液中的中和抗體，發現其對BA.2.75的保護力僅對BA.5的12分之1。而實際感染BA.2.75的倉鼠的氣管發炎程度與肺損傷程度，則與感染BA.5的倉鼠相同。

▲專家認為，BA.2.75很有可能會取代BA.5成為主流毒株。（圖／路透）



另一方面，曾經施打3劑疫苗的人的血液的中和抗體對於BA.2.75的保護力，則與BA.2相同。

負責這項研究的佐藤佳表示，「研究結果顯示，即使曾經感染BA.5，患者體內產生的中和抗體可能無法對BA.2.75達到防護作用。隨著BA.2.75逐漸取代BA.5，未來確診數恐怕不會減少。」

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