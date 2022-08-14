賀錦麗擬首度訪日！出席「安倍國葬」　預計與日相岸田會面

▲美國副總統賀錦麗預計訪日。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的國葬儀式預計9月27日在武道館舉行，早前美國前總統歐巴馬已表態出席，而根據多名政府內部人士透露，現任美國副總統賀錦麗也將訪日參加。據悉，賀錦麗訪日期間，除了出席安倍國葬外，還將與日本首相岸田文雄進行會談。

根據《讀賣新聞》引述多名日本政府內部人士報導，美國副總統賀錦麗預計在9月訪日，主要行程為出席安倍晉三的國葬儀式，目前兩國政府皆已開始協調，一旦成行，將會是賀錦麗就職後首度訪日。

雖然拜登因行程問題無法親自出席，但是有意透過賀錦麗代為訪日，並讚賞致力於制定日本和平安全法制等美日同盟措施的安倍晉三在外交上的功績，達到再次強調美日關係重要性的目的。

日本首相岸田文雄在賀錦麗訪日期間也預計與她進行會談，目前仍在協調中。如果真的成功舉行會談，兩人將針對「維持印太平洋國際秩序」議題中，美日分別要完成的任務與角色，進行意見交換。

▲日本前首相安倍晉三遇刺身亡，在增上寺舉行守靈儀式及葬禮，悼念民眾忍不住拭淚。（圖／路透）



賀錦麗是美國首位帶有亞裔血統的副總統，安倍7月遇刺身亡時，她也曾經弔念稱，「安倍是美國的好友。」

另一方面，除了賀錦麗外，美國前總統歐巴馬、法國總統馬克宏以及德國前總理梅克爾也表態出席，目前仍在協調詳細行程。而日本政府也表示，受到疫情影響，安倍國葬儀式的規模將控制在6000人左右。

安倍晉三7月8日在奈良進行助選演說時，遭前自衛隊員山上徹也從後方持自製手槍射擊，中彈後當場倒地，送院搶救數小時仍於當日不治身亡。家屬同月舉行非公開家祭，但仍吸引大批民眾到場獻花哀悼。

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