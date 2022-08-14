不只柬埔寨　日本也爆「活體器官買賣」：不准說來源是窮人

▲《讀賣新聞》爆料，日本也有非營利組織涉嫌海外活體器官買賣。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

台灣民眾被高薪機會誘騙至柬埔寨，卻遭受各種不人道對待甚至「強摘器官」，駭人聽聞頻傳。日本《讀賣新聞》獨家爆料，東京都非營利組織「重病患者支持協會」（難病患者支援の会）疑似在海外進行活體器官買賣及移植手術，協會代表還要求患者回國後不准洩露，理由是不想被別人說「跟窮人購買器官」。

《讀賣新聞》掌握大量錄音、影片及採訪證據指出，「重病患者支持協會」過去把需要器官移植的患者介紹至中國等海外醫院，之後因新冠疫情無法成行，因此找上一名58歲土耳其男性居中協調。每位患者要向協會支付約2170萬日圓（約新台幣487萬）旅費，協會再把其中8萬美金（約台幣240萬元）撥給協調員，協調員又向器官捐獻者支付1.5萬美金（約台幣45萬元）的報酬。

▲據傳，該組織介紹日本患者前往開發中國家，但曾出現患者術後病情惡化的案例。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



不過，土耳其男2017年因涉嫌器官買賣而被烏克蘭當局逮捕，至今仍在進行法律程序。去年4月，他介紹2名日本人在保加利亞動刀，被當地執法單位懷疑涉入非法活體移植，才停止在該國活動。去年12月，他又安排4名日本人前往吉爾吉斯接受腎臟移植，但首位動刀的58歲關東女性術後一度病危，醫院內另一名接受移植手術的以色列女性甚至死亡，導致其餘3名日本人的醫療程序全數喊卡。

3名日本人之中，其中一位住在關東的53歲男性被安排選擇改到哈薩克、塔吉克或白俄羅斯接受手術，但他詢問捐贈器官來自活人或遺體時，得到的答案是「在白俄是遺體，在哈薩克和塔吉克是活體，但文件上仍被登記為遺體，如果不這麼做，就會遭到媒體等各式各樣的攻擊。」

53歲患者還被協會代表要求，回到日本後，切勿透露器官移植一事，以免被外界指出「來源是窮人」，他聽完嚇得放棄移植手術，「我再也不敢相信非營利組織了。」

▲國際器官移植學會及各國政府明文禁止器官買賣。（示意圖／免費圖庫pixabay）



《讀賣新聞》指出，「重病患者支持協會」今年本來打算把10名日本患者送往斯里蘭卡，但由於當地政局不穩，至今未能成行。該組織12日聲明，「我們不從事任何未經授權的器官移植，這是器官移植法所禁止的，但仍將繼續支持需要移植、卻無法在日本獲得機會的患者。」協會代表被問及「不准患者洩露資訊」一事時說，「我不記得說過那樣的話。」

國際器官移植學會2008年發表《伊斯坦堡宣言》指出，器官販賣「違反公平、正義及尊重人類尊嚴的原則，應該禁止。」即使捐贈者願意承受健康風險及豐厚報酬，各國仍普遍禁止器官買賣，因為此舉只會加劇被迫藉此途徑賺錢者的弱勢地位。日本警方及厚生勞動省已經表態積極調查。