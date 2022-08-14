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日男出車禍骨折！救護車上驗出新冠陽性　慘被載回事故現場丟包

▲▼救護車。（示意圖／PAKUTASO）

▲救護人員表示，由於醫療資源緊迫，這也是不得已的決定。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情持續延燒，連續3週新增確診數創下世界之冠，而當地的醫療系統也陷入緊繃。兵庫縣就有一名20多歲男子發生車禍後，因為在送往醫院急救的過程中被驗出感染新冠肺炎，因此遭醫院拒收。由於救護人員目測男子僅手部擦傷，因此便將他送回事故現場，怎知男子事後就診卻發現其實根本就已骨折。

根據《產經新聞》報導，兵庫縣尼崎市1名20多歲男性5日晚間11時50分騎機車行經國道時，不慎與自小客車發生擦撞，並當場倒地。當時與他同行的友人隨即撥打119求救。尼崎市中消防署的救護人員接獲通報後，隨即趕往現場。

該名男性手部有多處擦傷，救護人員立刻將他送往醫院。不過由於男子經測量後高燒超過38度，且目的地醫院僅能接收未確診的患者，因此抵達醫院後，救護人員便在車內替傷者進行抗原檢測，結果呈陽性，於是院方也拒絕接收該名男子。

救護人員經判斷，認為男子的生命體徵穩定，且狀態安定，因此在協調後，將男子載回事故現場便收隊。然而男子不久後便出現嚴重的頸部與腰部疼痛，前來事故現場接人的父親再度撥打119。而救護車將男子送往另一間醫院急救後，這才發現他的腳部出現骨折情形。

對此，中消防署表示，「雖然未能百分之百做出完美的緊急對應，但是在新冠疫情中救護車使用量大增，這也是不得已的解決方案。」

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