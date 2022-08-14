　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄換囚談判　俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

▲▼美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）。（圖／路透）

▲美國女職（WNBA）明星球員格林納目前被俄羅斯政府拘押。（圖／路透）

文／中央社莫斯科13日綜合外電報導'

俄羅斯一名外交官員今天指出，美國和俄國正在討論換囚，這會牽涉俄國軍火商布特與美國女籃明星格林納的互換。

法新社報導，這是俄國方面首次表示，美俄換囚談判涉及具有「死亡商人」稱號的布特（Viktor Bout）與美國女子職籃（WNBA）選手格林納（Brittney Griner）的交換。

「塔斯社」（TASS）引述俄國外交部北美部門負責人達契夫（Alexander Datchiev）的話報導：「關於換囚這個非常敏感議題的討論，正透過我們總統選擇的管道進行。」

他還說：「當然，如果華府小心行事不要展開宣傳，持續進行靜默外交，應該就會取得成果。」

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪下WNBA總冠軍，先前在俄國打過球，今年2月她在莫斯科當局對烏克蘭發動進攻的幾天前遭拘押。

格林納因持有裝有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品，在莫斯科近郊希姆基鎮（Khimki）出庭受審。

布特2008年在泰國遭到逮捕，後來引渡到美國，他被控為一些全球最暴力血腥衝突的叛亂分子提供武器，2011年在美國遭判處25年徒刑。

►海鹽檸檬最消暑！泰山補給飲料每瓶17元有找，夏天喝好爽

ET快訊
下面怪怪的就診！　妹子突被醫「插入屁股」嚇到尖叫
子時放水燈「為孤魂照路」　永安漁港送煞釀4死！最小僅15歲
女乘客剛下公車　突「回馬槍」上車慘摔倒地！氣炸投訴司機
建議林智堅「別聽蔡英文指示」　綠營大老：恐落到放棄從政
「泰國現在最危險！」　人肉轉運4殘暴園區：非必要別去玩
快訊／桃園永安漁港放水燈　4人落水溺斃
比騙到柬埔寨慘！「最殘暴KK園區」千人活摘器官拋海丟屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《魔鬼詩篇》魯西迪能說話了！已脫離呼吸器　嫌1舉動疑曾預告犯案

染猴痘「下巴長皮疹」病程照曝光　AV男優劇痛險昏倒：就像刀在刺

賀錦麗擬首度訪日！出席「安倍國葬」　預計與日相岸田會面

日男出車禍骨折！救護車上驗出新冠陽性　慘被載回事故現場丟包

刺殺作家魯西迪凶嫌首度出庭　拒絕認罪

遇刺作家魯西迪未脫險境　凶嫌被控蓄意謀殺

美俄換囚談判　俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

蘇丹豪雨釀災　至少已造成52人喪生

澤倫斯基籲對俄國人「全面禁止入境」　歐盟目前動向一覽

伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者　致敬勇敢襲擊邪惡的人

考台語「龜記」翻中文意思　男友得知正確解答超問號！

大學生騎車夜遊北海岸　左轉買肉粽被同學撞亡

見小貓「無助躺地」困車陣　暖騎士急停下攔車救一命

警巡邏遇「台版遭囚豬仔」 她被關1個月泣：像車手一樣

小貓太白目！狂煩惹怒媽　被逼到角落慘遭無情教訓

從牙膏獲得人生啟發　「沒辦法時不要硬擠」

一咬即抽！骨頭秒脫離　超快速雞翅「扭轉吃法」

周湯豪當導演「媽媽也害怕」　比莉本人前直接模仿XD

2萌弟小心看車過馬路　打開雙手小跑萌翻騎士

到海邊玩！拖鞋卡小腿　朋友幫拔卻拉走整個人

《魔鬼詩篇》魯西迪能說話了！已脫離呼吸器　嫌1舉動疑曾預告犯案

染猴痘「下巴長皮疹」病程照曝光　AV男優劇痛險昏倒：就像刀在刺

賀錦麗擬首度訪日！出席「安倍國葬」　預計與日相岸田會面

日男出車禍骨折！救護車上驗出新冠陽性　慘被載回事故現場丟包

刺殺作家魯西迪凶嫌首度出庭　拒絕認罪

遇刺作家魯西迪未脫險境　凶嫌被控蓄意謀殺

美俄換囚談判　俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

蘇丹豪雨釀災　至少已造成52人喪生

澤倫斯基籲對俄國人「全面禁止入境」　歐盟目前動向一覽

伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者　致敬勇敢襲擊邪惡的人

礁溪最美無邊際泳池飯店每人2750起！送早晚餐吃到飽、6歲↓免費

《魔鬼詩篇》魯西迪能說話了！已脫離呼吸器　嫌1舉動疑曾預告犯案

他算飛彈攔截率210%被笑翻　于北辰：戰爭沒機率問題只有生存決心

詹皇齊名「指環王」羅素　熱火同時退休兩人6號球衣

染猴痘「下巴長皮疹」病程照曝光　AV男優劇痛險昏倒：就像刀在刺

醉客大鬧酒店打傷服務生還撂人助陣 桃警快打壓制上銬逮16人

網傳「嗆里長自稱快要勝選」　陳時中競辦駁斥：移花接木

博弈主題餐廳藏玄機專案臨檢　屏警：當心柬埔寨打工詐騙

樓上「砰砰」吵不停！叫警察、環保局都沒轍　他一招反擊獲賠

賀錦麗擬首度訪日！出席「安倍國葬」　預計與日相岸田會面

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

國際熱門新聞

緬甸KK園區「宰豬」了！活摘器官籌費

遊艇趴親熱！他被「嬌羞一推」落水亡

柬埔寨5000人群組買賣豬仔！6天標售125人

黑幫老大被抓走！小弟爆氣燒50車致20死

美俄換囚談判　俄官員：軍火商換女籃明星

臉書、IG爆監控用戶行為　密碼和信用卡號全都露

澤倫斯基籲對俄國人全面旅禁　歐盟目前動向一覽

遇刺作家魯西迪未脫險境　凶嫌被控蓄意謀殺

蘇丹豪雨釀災　至少已造成52人喪生

夜店活春宮！男女吧檯上忘情激戰

刺殺作家魯西迪凶嫌首度出庭　拒絕認罪

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

舌頭遭割男仍失聯　專家抖黑暗面

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

更多熱門

相關新聞

克里米亞基地爆炸　德軍事專家：俄烏戰爭轉捩點

克里米亞基地爆炸　德軍事專家：俄烏戰爭轉捩點

克里米亞半島一座俄國空軍基地日前發生爆炸，原因至今不明，德國軍事專家推測是烏軍所為，肯定讓俄國相當緊張，這次攻擊標誌著這場戰爭的轉捩點。

俄媒：俄軍完全掌控頓內茨克地區皮斯基鎮

俄媒：俄軍完全掌控頓內茨克地區皮斯基鎮

澤倫斯基籲對俄國人全面旅禁　歐盟目前動向一覽

澤倫斯基籲對俄國人全面旅禁　歐盟目前動向一覽

伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者

伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者

紐約警方曝刺殺《魔鬼詩篇》作者兇手動機

紐約警方曝刺殺《魔鬼詩篇》作者兇手動機

關鍵字：

美國俄羅斯換囚

讀者迴響

熱門新聞

外景主持人遭鬼王附身「老師下跪無效」！

YouTuber遭疑抄襲蕾菈

柬埔寨活摘器官　超血腥內臟片瘋傳

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

這詞最早出現在林論文　作家：蘇宏達為何不採信

王浩宇檢舉蔡壁如論文抄襲　校方回信：不是議員

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

比騙到柬埔寨還慘！「最殘暴KK園區」千人活摘器官

他吃「益生菌」肝臟化膿　醫：8種人吃了恐敗血症

直行燈亮了！「納悶1幕」車主不敢走

什麼最解渴？美國研究白開水不是冠軍

愛上小17歲男友！學霸美女「絕美真面目曝光」

「10多年前去柬埔寨玩」過程曝　網留言一面倒

殯儀館搭訕正妹！攝影犯禁忌「驚傳離奇車禍」

網美柬埔寨遭性侵崩潰：像貓狗被買賣

更多

最夯影音

更多
考台語「龜記」翻中文意思　男友得知正確解答超問號！

考台語「龜記」翻中文意思　男友得知正確解答超問號！
大學生騎車夜遊北海岸　左轉買肉粽被同學撞亡

大學生騎車夜遊北海岸　左轉買肉粽被同學撞亡

見小貓「無助躺地」困車陣　暖騎士急停下攔車救一命

見小貓「無助躺地」困車陣　暖騎士急停下攔車救一命

警巡邏遇「台版遭囚豬仔」 她被關1個月泣：像車手一樣

警巡邏遇「台版遭囚豬仔」 她被關1個月泣：像車手一樣

小貓太白目！狂煩惹怒媽　被逼到角落慘遭無情教訓

小貓太白目！狂煩惹怒媽　被逼到角落慘遭無情教訓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面