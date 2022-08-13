伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者　致敬勇敢襲擊邪惡的人

▲作家魯西迪（Salman Rushdie）因為作品《魔鬼詩篇》，1989年就被伊朗追殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

《魔鬼詩篇》（又譯《撒旦詩篇》The Satanic Verses）的作者魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約演講時遭人持刀攻擊，頸部、軀幹中刀。不過伊朗早在1989年就因為這部小說，對魯西迪發出死亡威脅，如今伊朗強硬派媒體也讚揚兇手的刺殺行動是值得致敬的勇敢行為。

根據《路透社》報導，由已故伊朗最高領袖柯梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）所成立的媒體《凱漢報》（Kayhan）寫道，「向在紐約襲擊背道者和邪惡魯西迪的勇敢而盡職的人致敬，必須親吻那個撕毀上帝敵人脖子的人的手」。

柯梅尼於1989年發布一道宗教法令，認為《魔鬼詩篇》褻瀆神靈，呼籲全球穆斯林追殺魯西迪。魯西迪也因此躲藏多年，並且接受英國警方的全天候保護。

▲襲擊《魔鬼詩篇》作者魯西迪（Salman Rushdie）的兇手馬塔爾（Hadi Matar）。（圖／達志影像／美聯社）



紐約警方確認嫌疑人為來自新澤西州的24歲男子馬塔爾（Hadi Matar），他購買了肖托夸學院（Chautauqua Institutio）活動的通行證參加活動，詳細犯案動機尚未確定。

魯西迪送醫後，需要靠呼吸器維生，世界各地的作家和政界人士譴責這是對言論自由的侵犯。

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