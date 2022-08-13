黑幫老大被抓走！小弟爆氣「燒50車」槓上政府　暴力蔓延4州致20死

Se registran ataques simultáneos de Baja California; Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, donde se han reportado incendios de automóviles.



Celeste Espinoza/La Voz de la Frontera

Eliud Ávalos / El Sol de Tijuana pic.twitter.com/5Iie8LZA2n — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 13, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

墨西哥日前展開掃毒行動，抓走了當地犯罪集團「哈利斯科新世代企業」（CJNG）一名未被透露身份的老大，引發黑幫小弟們的不滿，在墨西哥4個州展開大規模報復行動，縱火燒毀車輛與商店，還封鎖了交通，讓州內淪為「鬼城」。截至目前，墨西哥已有50輛汽車與35家商店被焚毀，另有10人受傷、20人死亡，而警方則逮捕了至少16名嫌犯。

#ÚltimaHora | Enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada terminó con un camión de transporte público y un auto particular quemado en la colonia Mesa Colorada Poniente en Guadalajara.



Isaura López / El Occidentalhttps://t.co/kc9JpOIg8y pic.twitter.com/HcjU6UZtHw — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 10, 2022

綜合外媒報導，墨西哥軍警9日趁著哈利斯科州（Jalisco）2個不同幫派的毒販開會時，突然闖入房內抓人，導致一名槍手當場斃命，一名來自CJNG的黑幫老大與4名嫌犯被捕。當天晚上7點30分，手持武器的黑幫份子在高速公路攔下一輛公車後縱火，還在街頭用步槍隨意射擊，正式展開報復行動。

**SENSITIVE** Video of CJNG members setting an OXXO corner store on fire surfaces online pic.twitter.com/uvVsim7p3f — 44vibe News (@44vibeTV) August 12, 2022

隨後，恐怖的暴力浪潮不斷蔓延，黑幫小弟們四處放火鬧事，在哈利斯科州、瓜納華托（Guanajuato）、奇瓦瓦（Chihuahua）與下加州（Baja California）焚燒汽車、公車、便利商店與加油站，甚至還傳出有孕婦在便利商店內被活活燒死、電台與市政府員工被捲入暴力事件死亡的事件發生。

Violence doesn't stop in Mexico. Criminals set fire to convenience stores in two municipalities of Guanajuato, including OXXO. pic.twitter.com/6807oZ9Ua8 — Dave  (@davidprzmx) August 10, 2022

儘管政府緊急介入，並逮捕了16名嫌犯，但黑幫份子勢要與政府作對，完全不怕政府的警告與打壓，持續為非作歹。如今，墨西哥的居民全都躲在家中不敢出門，學校也緊急下令停課，讓不少城市淪為「鬼城」，就連美國在當地的使館也發布了安全警報。截至13日，墨西哥已有50輛汽車、35家商店被燒毀，另有至少10人受傷、20人死亡。

▼墨西哥在政府抓獲一名黑幫老大後，就爆發了一連串暴力事件。（圖／路透）