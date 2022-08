黑幫老大被抓走！小弟爆氣「燒50車」槓上政府　暴力蔓延4州致20死

記者葉睿涵/綜合報導

墨西哥日前展開掃毒行動,抓走了當地犯罪集團「哈利斯科新世代企業」(CJNG)一名未被透露身份的老大,引發黑幫小弟們的不滿,在墨西哥4個州展開大規模報復行動,縱火燒毀車輛與商店,還封鎖了交通,讓州內淪為「鬼城」。截至目前,墨西哥已有50輛汽車與35家商店被焚毀,另有10人受傷、20人死亡,而警方則逮捕了至少16名嫌犯。

綜合外媒報導,墨西哥軍警9日趁著哈利斯科州(Jalisco)2個不同幫派的毒販開會時,突然闖入房內抓人,導致一名槍手當場斃命,一名來自CJNG的黑幫老大與4名嫌犯被捕。當天晚上7點30分,手持武器的黑幫份子在高速公路攔下一輛公車後縱火,還在街頭用步槍隨意射擊,正式展開報復行動。

**SENSITIVE** Video of CJNG members setting an OXXO corner store on fire surfaces online pic.twitter.com/uvVsim7p3f

隨後,恐怖的暴力浪潮不斷蔓延,黑幫小弟們四處放火鬧事,在哈利斯科州、瓜納華托(Guanajuato)、奇瓦瓦(Chihuahua)與下加州(Baja California)焚燒汽車、公車、便利商店與加油站,甚至還傳出有孕婦在便利商店內被活活燒死、電台與市政府員工被捲入暴力事件死亡的事件發生。

Violence doesn't stop in Mexico. Criminals set fire to convenience stores in two municipalities of Guanajuato, including OXXO. pic.twitter.com/6807oZ9Ua8