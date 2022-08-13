法新社：共軍戰鼓猛催「金門人照唱卡拉OK」　居民曝真實心聲

▲ 裴洛西訪台激怒中國，共軍連日大規模演習。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，在台灣周圍海域舉行大規模實戰演習，台海緊張受到國際關注。在距離中國廈門僅3.2公里的金門，有民眾接受外媒訪問時絲毫不緊張，有年輕人願意在必要時上戰場捍衛家園，但也有民眾認為，兩岸軍力太過懸殊，不願打沒有勝算的仗。

《法新社》訪問金門民眾對共軍演習的看法，13日以「台灣前線島民對中國戰鼓豪不在意」為題報導，金門居民在演習期間大致上過著與平常無異的生活，沒有忙著尋找掩護，也沒有到超市囤貨，而是在家唱卡拉OK，或和朋友出門吃飯。

92歲老兵楊英石（Yang Yin-shih，音譯）受訪時笑著表示，「我不緊張，金門很平靜。」他親身經歷823砲戰，認為軍演與之相本根本微不足道，「1958年的轟炸更令人不安，當時局勢更緊張」，而目前的情況還很難確定中國是打算恐嚇，還是真有計畫入侵。

儘管兩岸緊張，由於金門與中國多年來貿易及旅遊交流緊密，許多居民對中國持友好態度。34歲旅遊業人士楊尚霖（Yang Shang-lin，音譯）就表示，希望盡快重新開放陸客，「台灣更自由，我們不想被中國統治，但必須從中取得平衡。」

▲ 解放軍東部戰區環台軍演10日結束。（圖／CFP）

一旦中國侵略，部分金門居民已經準備挺身保衛家園。27歲土木工程師黃志成（Huang Zi-chen，音譯）在工地現場監工的空檔受訪表示，「如果發生戰爭，我一定會去打。我出生在這個國家，在國家需要我時必須赴湯蹈火。」

金門曾是阻擋入侵的天然屏障，但北京如今可靠飛彈、戰機和航母輕鬆解決。楊姓汽車租賃業者認為，「雙方軍事實力差距太大了」，再加上金門的面積及位置，台灣幾乎沒有機會擊退中國攻勢，「我不想上戰場，因為沒有機會贏。」

身為同年齡層中少數沒有離鄉到台灣就學或就業的人，18歲學生詹姆斯（James Chen）則表示，打仗應該交給專業軍人，「我認為中國對台動武的可能性是50%，但我們無法控制中國，我們只能做自己。」

73歲的鄭琇華（Cheng Hsiu-hua，音譯）在家門口一面和鄰居打牌，一面受訪提到，並不認為解放軍有天會登陸金門，「我們不怕，他們不會到這裡來。」

但楊英石則表示，若北京真的動武，他寧願和平統一而非衝突，因為他曾親眼見證砲火，也藉此向中國喊話，「不要走向戰爭，戰爭會帶來痛苦與災難，雙方都會有傷亡。」

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