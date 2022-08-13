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遊艇趴親熱！他被女友「嬌羞一推」秒落水　慘遭螺旋槳打暈溺斃

▲▼美國19歲男大生遭女友推入水中溺斃。（圖／翻攝當事人臉書）

▲19歲男大生傑克（右）被女友（左）推了一把，落水後遭螺旋槳重擊多次，最後不幸溺斃。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州發生恐怖案件，19歲男大生傑克（Jack Elliott）參加遊艇趴時，站在船頭與女友親熱。此時，他卻突然被對方嬌羞地推了一把，立刻摔入水中，被螺旋槳重擊多次，最終不幸溺斃。但是，包括女友在內的5名大學生卻對警方撒謊、湮滅證據，如今將面臨刑事指控。

綜合外媒報導，本案發生於2019年10月，由於5名涉案者的聽證會近日登場，因此再度躍上媒體版面。事發當晚，12名德州基督教大學（TCU）學生在特拉維斯湖（Lake Travis）舉辦派對，未料發生意外，死者遺體10天後才被尋獲。

起初，其中5名大學生謊稱，傑克嘔吐時跌倒了，做了一個後空翻後掉落水中。當時也在船上的卡利（Carly Martin）是唯一聯繫死者父母，並且說出真相的人。她受不了良心譴責，也無法接受其他同學「彷彿什麼事也沒發生一樣」照常過日子的態度，甚至為此輟學回到芝加哥的家鄉。

▲▼美國19歲男大生遭女友推入水中溺斃。（圖／翻攝當事人臉書）

▲包括德萊妮在內5名大學生如今面臨刑事指控。（圖／翻攝當事人臉書）

死者父母悲痛萬分，立刻提出不當致死訴訟，強迫5名大學生以涉嫌偽證罪的理由出庭作證，終於釐清真相。當時正在開船的艾爾（Elle Weber）起初宣稱不知道傑克如何落水，出庭才坦承「德萊妮和傑克在船的前方調情和親吻，她『調皮地輕推』傑克一下，然後他就掉下船了。」

多位證人指出，艾爾突然感覺撞到什麼東西，因此發出驚呼，而德萊妮事後不斷喃喃說著，「他摔下去了，我不是故意要推他的。」另一名大學生凱登（Caden Strauss）回憶，他們立刻決定尋找傑克，但不到5分鐘就折返岸上。

德萊妮在庭上坦承此事，她稱自己把傑克姓名縮寫刺青在手腕處，「希望永遠有東西可以紀念他」，但最終仍因刪除手機影片，被指控竄改證據的聯邦重罪，可能面臨10年有期徒刑及1萬美元罰款。另一名大學生卡森（Carson Neel）把船上酒瓶扔入湖中，被指控竄改物證的聯邦重罪。艾爾因向警方提供錯誤資訊被判輕罪，安東尼（Anthony Salazar）被指控做偽證的輕罪。

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