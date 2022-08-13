第8號颱「米雷」登陸日本靜岡！暴雨狂炸交通大打結　184航班取消

▲米雷颱風已經登陸日本。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

第8號颱風「米雷」12日生成，13日正式從靜岡縣伊豆半島登陸日本。受到米雷影響，秋田縣從12日晚間起降下激烈大雨，引發河川氾濫、土石流以及淹水等災害。東北地區13日晚間也將持續降下伴隨雷電的豪雨。交通部分包含鐵道、高速公路、船運都受到影響，而在航空方面，至少有184航班被迫取消。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳稍早宣布，今年第8號颱風「米雷」已在當地時間13日下午5時半左右（台灣時間13日下午4時半）登陸靜岡縣伊豆半島，而這也是繼艾利颱風後，2022年第2個登陸日本的颱風。不僅如此，這同時也是日本時隔3年首度有颱風從靜岡縣登陸，上一次從靜岡登陸的颱風是2019年的第19號颱風海貝思。

▲米雷登陸日本，暴雨狂炸。（圖／路透）



根據氣象預測，隨著颱風移動，伊豆地區的降雨量將會減少，但有部分地區降雨量可能達到300毫米，因此仍有土石流危險，需要持續保持警戒，即使雨勢減緩也不要靠近山坡。而颱風接下來將往關東地區移動，因此關東也將迎來大雨的高峰，部分地區1小時降雨量可能突破50毫米，恐發生道路積水與溪水暴漲。

米雷颱風預計14日會離開日本，轉往東北方移動。不過本週末適逢日本盂蘭盆節，氣象廳則呼籲民眾，最好還是留在家裡，暫時不要外出較安全。

JR東海13日上午一度暫停營運，目前雖恢復運行但仍有大幅延誤。而JR東日本則有部分列車自13日下午開始停駛。除此之外，部分高速公路區間因大雨暫時封閉，船隻也取消運行，日本國內線則至少有184航班取消。

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