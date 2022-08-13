金正恩宣布「防疫勝利」口罩免戴！　美教授酸：北韓簡直在做夢

▲金正恩宣布北韓新冠防疫成功。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日在全國非常防疫總檢討會議上，宣布長達3個月以來的防疫體制正式劃下句點，國家在防疫上取得全面性的勝利，官媒《朝中社》更在今（13）日報導中指出，平壤當局宣布民眾不再義務戴口罩。對此，美國防疫專家皆表示高度存疑，認為北韓根本就是在作白日夢、「寫小說」。

根據《美國之聲》（VOA），美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院教授伯恩罕（Gilbert Burnham）於12日受訪時表示，「北韓宣布新冠防疫勝利，就好像一次混雜著事實、小說、願望。明明從頭到尾根本就無法仔細掌握敵人，你卻對外宣布戰勝了，可信度明顯降低。」

伯恩罕分析，「這只能顯示北韓居民所面臨的新冠第1次大流行，疫情暫時有所好轉，但病毒仍有相當高的可能繼續潛伏。未來北韓居民將會定期經歷數波疫情、甚至不排除還會有變異病毒株。」

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）傳染病學專家史瓦茲伯格（John Swartzberg）則認為，「北韓根本不可能正確釐清境內新冠肺炎的流行範圍與死者數據，由於北韓在實施篩檢上根本毫無任何措施可言，因此始終無法掌握正確數據。」

美國喬治城大學公共衛生法教授戈斯廷（Lawrence Gostin）指出，「北韓在新冠疫苗接種率上比中國更低，且就連基本醫療設備也嚴重缺乏，在宣布防疫勝利時並不尋常，輕率的誤判恐怕只會讓居民陷入更巨大的危險。我認為，金正恩與其他北韓指導高層，很有可能是為了糊弄民眾，才會向居民們發表那樣的內容。」

▲▼北韓10日在對外宣傳刊物「朝鮮8月號」刊登民眾在紋繡水上樂園戲水的相片。（圖／朝鮮8月號）

北韓官媒《朝中社》更是於12日向外界公開，平壤紋繡水上樂園11日遊客人滿為患的照片，大批沒有戴口罩的兒童與家庭成員擠爆人工造浪池、滑水道等，意圖向外界傳達，北韓已從新冠疫情逐漸恢復日常生活的消息。

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