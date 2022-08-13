鬼小孩玩球互動！他不信邪闖猛鬼療養院　走入「死亡隧道」畫面曝

記者葉睿涵／編譯

美國肯塔基州著名的鬧鬼景點「韋弗利山療養院」雖然早在61年前就被關閉，但一直還是不少探險迷喜歡打卡的熱點。IG網紅卡拉尼（Kalani）最近前去探險後，讓這座鬧鬼的療養院再次翻紅，也讓它的恐怖傳言重新被人們提起。

據《鏡報》報導，1900年代初期，美國傑佛遜郡（Jefferson）爆發嚴重肺結核疫情，許多患者無處可去，於是當局將病患轉移到1910年開業的韋弗利山療養院（Waverly Hills Sanatorium），讓病人們可以在此接受治療。

▲韋弗利山療養院當年是治療肺結核的重要場所，但如今早已被廢棄。（圖／翻攝自推特）

療養院在疫情高峰期，曾收治過數以百計的病人，但也有不少病患因病情過重，在院內死亡。儘管有保守數據聲稱，當時只有6000名病患在療養院內病死，不過坊間傳聞，死在院內的肺結核病人高達5萬人，讓這座療養院蒙上鬧鬼陰影。

雖然療養院聲稱所有病人在院內得到了良好的照顧，不過報導指出，從外界看來，療養院內的治療方式相當殘酷。有病人被曝露在寒冷的天氣下，以至於被雪覆蓋後凍僵，還有患者被發現肺部被植入氣球，或是被移除肋骨，因為院方相信，這樣可以讓更多氧氣進入肺部，從而治好肺結核，導致不少病患痛苦慘死。

▲韋弗利山療養院的「死亡隧道」。（圖／翻攝自Facebook）

韋弗利山療養院最令人毛骨悚然的是它那500英尺長的「死亡隧道」，它從療養院直通山腳，原本是員工用來運送物資的走道。不過，在疫情最嚴重的時候，院內每天都有人死去，而其他病人看到病友遺體從眼前被抬走後，求生意志也隨之降低，因此院方決定改為「秘密運送屍體」，將遺體拋入隧道中，滑到山下。

由於死亡的陰影長期籠罩韋弗利山療養院，院內也常常傳出可怕的鬧鬼傳言。有傳聞稱，院內曾有一名護士在502病房內上吊輕生，後來更有療養院員工在同間病房墜樓慘死，導致院內發生超自然現象的傳言越來越猖獗，即使韋弗利山療養院在1961年因疫情好轉被關閉後，仍是美國有名的鬧鬼景點。

▲據稱，韋弗利山療養院裡的鬼小孩喜歡和遊客玩球互動。（圖／翻攝自推特）

不少喜歡探險的人士也常常到韋弗利山療養院一窺究竟。有遊客表示，他們曾在院內的廚房聞到食物的味道，還有人看見有一名白衣男子在廚房附近徘徊。也有遊客表示，院內有一個名叫提米（Timmy）的鬼小孩喜歡和遊客互動，只要你將球滾過長長的走廊，提米就會將球滾回來，畫面十分詭異。

▲早已被廢棄的韋弗利山療養院，如今已十分荒涼。（圖／翻攝自推特）

美國自稱「幽靈獵人」的IG網紅卡拉尼最近前往韋弗利山療養院探險，還親自走入超毛的「死亡隧道」，讓這座療養院再次成為網路焦點。從他的影片看來，早已被廢棄的療養院如今看起來十分荒涼，整座建築非常陳舊，只留下一些被遺棄的醫材和牆上斑駁的痕跡，不見任何生機，整體氣氛十分駭人。