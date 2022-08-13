一陣怪風！音樂祭舞台「被吹垮」1男慘死　歌迷驚逃影片曝光

Un fallecido y 17 heridos, 9 de ellos graves, en el Medusa festival. Por el reventón cálido y la caída de estructuras. pic.twitter.com/0Hfat8BJof— ɐɹɐʌǝnƃ sǝʎǝɹ nuɐɯ (@M_ReyesGuevara) August 13, 2022
記者吳美依／綜合報導
西班牙瓦倫西亞（Valencia）的梅杜莎音樂祭（Medusa Festival）10-15日登場，預計在周末2天吸引超過32萬人潮，未料今（13）日凌晨突然颳起一陣怪風，把舞台吹到變形、甚至部分倒塌，至少釀成1死20傷，歌迷驚恐疏散的影片也在推特上流傳。
▲梅杜莎節（Medusa Festival）發生舞台坍塌事件，造成至少1人死亡。（圖／翻攝推特）
影片中，藉由舞台閃爍的特效燈光，可以看見部分舞台結構遭強風吹落，在空中飄浮翻滾，最後重重摔落地面。在另一段畫面中，沉重的金屬支架被吹倒在地，四周擠滿圍觀人潮。大批歌迷紛紛走避，試圖尋求能夠避難的地方，還有警方正在照顧一名倒地不起的傷患。
Tragedia en el Medusa Festival tras una fuerte racha de viento que ha hecho que la infraestructura del escenario volara por los aires— StrottaHub by Strotta (@strottahub) August 13, 2022
Se estima que hay varios heridos incluso algún muerto. pic.twitter.com/E8ISDuwKPc
綜合外媒報導，西班牙國家氣象局資料顯示，事發當時陣風可能達到每小時65公里，導致舞台部分結構被吹走，包括入口告示牌等多個金屬支架都倒掉。死者是一名28歲男性，而部分媒體推測傷患可能高達21人，其中9人傷勢嚴重，正在多間醫院接受治療。
Una locura lo del @Medusa_festival , infraestructuras cayéndose por culpa del viento que han herido a gente… pic.twitter.com/tWSIUtM8TD— Fran Ciriza (@fran_ciriza) August 13, 2022
梅杜莎音樂祭主打電子舞曲，在防疫措施鬆綁後，首度回歸舉辦，本次重量級藝人包括法國DJ大衛庫塔（David Guetta）、美國DJ史蒂夫．青木（Steve Aoki）及艾佛傑克（Afrojack），未料發生憾事。
主辦單位表示，「8月13日凌晨出現惡劣天氣，為了保證參加梅杜莎節的觀眾、工作人員及藝術家安全，主辦單位目前暫停活動。演唱會場地已經被清空，作為一種預防措施，以利警方及緊急單位使用。」外界目前尚不清楚，這場音樂祭將會暫停多久。
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