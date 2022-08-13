一陣怪風！音樂祭舞台「被吹垮」1男慘死　歌迷驚逃影片曝光

Un fallecido y 17 heridos, 9 de ellos graves, en el Medusa festival. Por el reventón cálido y la caída de estructuras. pic.twitter.com/0Hfat8BJof — ɐɹɐʌǝnƃ sǝʎǝɹ nuɐɯ (@M_ReyesGuevara) August 13, 2022

記者吳美依／綜合報導

西班牙瓦倫西亞（Valencia）的梅杜莎音樂祭（Medusa Festival）10-15日登場，預計在周末2天吸引超過32萬人潮，未料今（13）日凌晨突然颳起一陣怪風，把舞台吹到變形、甚至部分倒塌，至少釀成1死20傷，歌迷驚恐疏散的影片也在推特上流傳。

▲梅杜莎節（Medusa Festival）發生舞台坍塌事件，造成至少1人死亡。（圖／翻攝推特）



影片中，藉由舞台閃爍的特效燈光，可以看見部分舞台結構遭強風吹落，在空中飄浮翻滾，最後重重摔落地面。在另一段畫面中，沉重的金屬支架被吹倒在地，四周擠滿圍觀人潮。大批歌迷紛紛走避，試圖尋求能夠避難的地方，還有警方正在照顧一名倒地不起的傷患。

Tragedia en el Medusa Festival tras una fuerte racha de viento que ha hecho que la infraestructura del escenario volara por los aires

Se estima que hay varios heridos incluso algún muerto. pic.twitter.com/E8ISDuwKPc — StrottaHub by Strotta (@strottahub) August 13, 2022

綜合外媒報導，西班牙國家氣象局資料顯示，事發當時陣風可能達到每小時65公里，導致舞台部分結構被吹走，包括入口告示牌等多個金屬支架都倒掉。死者是一名28歲男性，而部分媒體推測傷患可能高達21人，其中9人傷勢嚴重，正在多間醫院接受治療。

Una locura lo del @Medusa_festival , infraestructuras cayéndose por culpa del viento que han herido a gente… pic.twitter.com/tWSIUtM8TD — Fran Ciriza (@fran_ciriza) August 13, 2022

梅杜莎音樂祭主打電子舞曲，在防疫措施鬆綁後，首度回歸舉辦，本次重量級藝人包括法國DJ大衛庫塔（David Guetta）、美國DJ史蒂夫．青木（Steve Aoki）及艾佛傑克（Afrojack），未料發生憾事。

主辦單位表示，「8月13日凌晨出現惡劣天氣，為了保證參加梅杜莎節的觀眾、工作人員及藝術家安全，主辦單位目前暫停活動。演唱會場地已經被清空，作為一種預防措施，以利警方及緊急單位使用。」外界目前尚不清楚，這場音樂祭將會暫停多久。

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