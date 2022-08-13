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歐洲熱浪！半個英格蘭進入乾旱狀態　「恐慌民眾搶水」掃空貨架　

▲▼ 英國新堡安德萊姆一家TESCO瓶裝水幾乎被掃光。（圖／路透）

▲ 英國新堡安德萊姆一家TESCO瓶裝水幾乎被掃光。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲爆發極端熱浪，多國消防員12日都到法國幫忙救火，葡萄牙也有野火肆虐。英國泰晤士河源頭乾涸區域來到史上最大，英格蘭半數地區宣布進入乾旱狀態，恐慌民眾紛紛湧入賣場，貨架上的瓶裝及桶裝水全被搶購一空。

《路透社》報導，歐洲大部分地區已經連續數周高溫炎熱，再加上乾旱，使得法國西南部吉倫特省的野火更難撲滅。這場大火被稱為「怪物級野火」，德國、羅馬尼亞及希臘等國12日都派出人力，為苦戰一個月的法國消防員提供協助。法國這波熱浪預計17日結束，屆時可能緩解消防當局壓力，但大火已經燒毀7400公頃樹林，導致1萬人流離失所。

葡萄牙中部6日爆發野火，從科維良蔓延到鄰近地區，至12日已燒毀1.5萬公頃土地，吞噬埃什特雷拉山國家公園15%面積。火勢延燒第7天，多達1600名消防員在13架消防飛機輔助下奮力救火。

▲▼ 法國西南部吉倫特省野火。（圖／路透）

▲ 法國西南部吉倫特省野火。（圖／路透）

與此同時，德國萊茵河水位再次下降，部分船隻無法通過。更北邊的英國也受到熱浪狂襲，英格蘭今年面臨1935年以來最乾的7月，降雨量僅有平均的35%，部分地區還發布長達4天的極端高溫警報，貫穿英格蘭南部的泰晤士河源頭今年乾涸的區域也更加往下游延伸。

長時間的高溫乾燥天氣過後，英國政府正式宣布，英格蘭南部、中部及東部部分地區進入乾旱狀態。儘管目前供水正常，政府仍敦促受災地區民眾節約用水。約克郡水務公司12日則宣布，26日開始實施限水措施，禁止使用軟管澆花、洗車等。

根據《每日郵報》，英國供水業者呼籲民眾，將洗澡時間控制在4分鐘內、用洗澡水澆花、洗碗機一天僅用一次等等。乾旱帶來的恐慌令消費者湧入超市，掃光貨架上所有瓶裝水，讓業者不得不祭出限購措施。不過政府宣稱，水務公司已經做出保證，基本供水目前沒有問題。

▼ 英國泰晤士河源頭史上最乾。（圖／路透）

▲▼ 英國泰晤士河源頭史上最乾。（圖／路透）

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