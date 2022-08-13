安倍遇刺才1個月！日相岸田文雄接「死亡威脅」　無業男揚言暗殺

▲嫌犯揚言要暗殺岸田文雄。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月在奈良進行助選演說時遭人槍擊暗殺，事後負責維安的警察也被指責在防護上有疏失。而日本警方10日又接獲一名男子聲稱要暗殺現任首相岸田文雄，因此進行深入調查，最後依妨礙警察業務等罪嫌將其逮捕歸案。

埼玉縣岩槻區51歲無業男子山岸聰10日晚間7時半左右致電110緊急專線表示，「我要暗殺岸田首相。」相關人員接獲消息後，隨即進行調查，並找上山岸聰的家中。怎知面對警方的盤查，他卻裝傻聲稱，「我不太清楚。」否認發出暗殺威脅。

埼玉縣警方隨後仍依業務妨礙嫌疑將山岸聰逮捕。而警察也搜索了嫌犯住家，所幸沒有發現類似凶器的工具，目前也還沒發現他與任何宗教或政治團體有所關聯。警方仍在調查詳細犯案動機。

▲安倍晉三7月遇刺身亡。（圖／路透社）



涉嫌暗殺安倍晉三的前自衛隊員山上徹也被警方逮捕後曾坦言，犯案動機與統一教會有關。他聲稱，因母親篤信統一教會導致家裡破產、家道中落。他原本是打算暗殺統一教會的南韓長老，但是因為疫情遲遲等不到對方訪日，因此將目標轉到他認為與統一教會有勾結的前首相安倍晉三身上。

警方搜索山上徹也住家後，也在屋內發現大量的自製手槍、子彈以及爆裂物，顯然預謀已久。目前他正在接受精神鑑定，時間為4個半月，結果將影響到是否起訴。

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