才剛上任3天！日經濟產業大臣「參拜靖國神社」　創岸田內閣首例

▲西村康稔親赴靖國神社參拜。（圖／翻攝自西村康稔推特）

記者王佩翊／綜合報導

日本經濟產業大臣西村康稔10日才剛上任，13日便前往靖國神社參拜，而這也是首相岸田文雄2021年上任以來，首次有在任閣員參拜靖國神社。事實上，由於靖國神社合祀二戰時的甲級戰犯，因此地位敏感，就連前首相安倍晉三也是在卸任後才敢親自參拜。

根據《共同社》報導，岸田文雄10日改組內閣，有14人遭到撤換，5人留任原職位。其中接任經濟產業大臣的西村康稔13日親自前往靖國神社參拜，成為岸田內閣中首位參拜的成員。根據《產經新聞》報導，西村還自費供奉「玉串料」，也就是所謂的祭祀費用，並署名「眾議員西村康稔」。

靖國神社供奉二戰時期的日本甲級戰犯，每當有政治人物前往參拜，都會引起南韓與中國大陸等國家的不滿與反彈，因此大部分首相與內閣成員都會避免親自前往參拜，會在卸任後前往或是委託他人代為供奉玉串料。

▲日本靖國神社因祀奉二戰甲級戰犯因此地位敏感。（圖／路透社）



8月15日適逢二戰結束77週年，西村表示，會選擇提前參拜是希望能在安靜的環境中參拜。西村受訪時也提到前首相安倍晉三。他說，在懷念安倍晉三前首相的同時，也要盡全力為日本的和平與繁榮努力。西村隸屬自民黨的安倍派。

根據《富士新聞網》報導，西村康稔2021年在菅義偉內閣中擔任經濟再生大臣時，也曾在8月13日參拜靖國神社。

截至目前為止，日本政府尚未透露岸田文雄是否會參拜靖國神社，但相關人士透露，岸田應該會以自費供奉玉串料的形式致意。

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