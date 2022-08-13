法庭文件曝！川普涉嫌反間諜法　豪宅藏「最高機密」恐侵害國安

記者葉睿涵／綜合報導

在美國聯邦調查局（FBI）突擊搜查前總統川普佛州住所的4天後，美國聯邦法院在12日批准公開司法部日前就搜查海湖莊園（Mar-a-Lago）所發出的搜查令與相關文件，顯示調查人員在川普家中尋獲多個被標記為「最高機密」的文件，同時也曝光司法部是以川普涉嫌違反《間諜法》之名展開調查行動。

▲美國法院最近公開了有關搜查川普住家的相關文件，下同。（圖／路透）

據美聯社報導，美國聯邦法院12日公開司法部申請進入川普家中的搜查令，顯示當局有理由相信，川普可能違反了《間諜法》下有關保存或傳送國防資訊的規定，而且還涉及銷毀和刪除美國政府文件，因此決定對川普展開調查。

FBI在8日進入川普位於佛州「海湖莊園」的住所，搜出11份機密文件，其中還有4份文件被標記為「最高機密」，一旦被公開將會嚴重破壞國家利益，不過當局並未交代相關文件是什麼，或透露更多細節。

除了機密文件外，清單顯示，FBI特工還拿走了30多件物品，其中包括20多個箱子、裝有照片的活頁夾、一張手寫紙條和川普的盟友兼長期顧問斯通（Roger Stone）的行政特赦令。此前，《華盛頓郵報》引述消息指出，FBI進入川普家中其實是為了搜尋有關核武的文件，但媒體並不知FBI最終是否尋獲了相關文件。

川普目前還未被控以任何罪行，但他在社交平台上回應，FBI所檢獲的文件已全部解密，若司法部提出請求，他會交出文件，根本不需要玩弄政治，搜查海湖莊園。他也批評，FBI的行為與政治迫害無異，因為相關調查距離中期選舉只有3個月，時間非常敏感，質疑是高度政治化的決定。