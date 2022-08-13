忘記自己遭通緝！奧客投訴麥當勞「薯條冷掉」　秒被捕

▲安托萬遭通緝卻還報警投訴麥當勞。（圖／翻攝自YouTube）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名男子日前因不滿在麥當勞買到的薯條已經冷掉，因此與老闆發生爭執，並氣得報警，沒想到當警方獲報抵達現場，並調查雙方衝突時，卻發現該名男子在2018年因為涉入一起殺人案而遭通緝，當場將他逮捕。男子一開始發現警方得知他身分時，隨即轉身企圖逃跑，不過馬上就被警方以電擊制伏。

▲安托萬遭電擊倒地。（圖／翻攝自YouTube）



根據《亞特蘭大憲法報》報導，現年24歲的安托萬（Antoine Sims）日前和未婚妻到喬治亞州的一間麥當勞用餐，但當時兩人使用的自動點餐機發生故障，因此並沒有提供訂單號碼與收據，導致他們不知道自己的訂單號碼。當安托萬到櫃檯領取食物時，發現薯條早已冷掉。

安托萬聲稱，他當下立刻要店員重新給他一份薯條，不過遭到拒絕，因此氣得報警。不過店員則表示，安托萬口出惡言，威脅店員給他一份新的薯條，所以他們便要求安托萬離開餐廳。據悉，店員當時在安托萬腳上發現腳鐐，還疑他應該還在緩刑。

警方到場後，安托萬情緒激昂地不斷抱怨，不過當警察對他的身分進行調查後，他卻突然拔腿就跑。警方隨即發現，安托萬因為涉及殺人案因此正在被通緝，並立刻追了上去。最後警方拿出電擊棒將他擊倒在地，並當場逮捕。

安托萬2018年曾經涉及一場毒品殺人案，當時1名女性和2名男性共同向安托萬購買毒品，不過卻發生槍戰，最後女性在其中1名男性的車上被擊中身亡，而安托萬則是偷走了這輛車並將其燒毀。

除此之外，安托萬逃跑時還試圖私闖民宅，而警方也在安托萬未婚妻的車子上發現31克的大麻。

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