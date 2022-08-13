蒙特內哥羅「最嚴重槍擊」12死　槍手從妻小開始射！全國哀悼3天

記者葉睿涵／綜合報導

位於歐洲巴爾幹半島的蒙特內哥羅（Montenegro），在當地12日發生近幾十年來最嚴重的槍擊案，導致至少12人死亡、6人受傷。警方透露，這名槍手疑因發生家庭衝突，用獵槍殺死妻小後，上街隨機掃射，但警方與蒙特內哥羅內政部拒絕就此事置評；而總理則下令全國哀悼3天。

▲蒙特內哥羅爆發嚴重槍擊案，導致至少12死6傷。（圖／路透）

綜合外媒報導，蒙特內哥羅一名34歲男子12日因與家人起爭執，而在西部城巿策提涅（Cetinje）市政府大樓附近的住宅區內隨意開槍。警方表示，這名槍手先是用一把獵槍射殺了他的妻子與2名8歲和11歲的孩子，然後再走上街頭隨機射擊。

警方趕到現場後，立即與槍手駁火，期間有一名警察受傷，槍手隨後被擊斃。有人聲稱，這名槍手是被一名當地居民所擊斃。警方目前已將案發現場封鎖，並在屋內搜證與進行調查。據悉，這起槍擊案已至少造成12人死亡，6人受傷。

報導稱，這起槍擊案是蒙特內哥羅近幾十年來規模最大、死傷最多的一次。總理阿巴佐維奇（Dritan Abazovic）12日在其Telegram上表示，策提涅的悲劇是「前所未有」的，「我將與那些無辜的受害者和他們的親友同在」。他同時也下令全國自12日晚間開始哀悼3天。