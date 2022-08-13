　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

呂秀蓮受韓媒專訪　批中國「干涉內政」：裴洛西訪台為何須經承認？

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

前副總統呂秀蓮前往南韓首爾出席由天宙平和聯合（UPF）所主辦的「2022國際領袖高峰會」，並在當地接受韓媒《朝鮮日報》專訪。針對中國人民解放軍近日在台海進行實彈軍演，她首先抨擊北京當局對台的「內政干涉」，表示美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為何得須經過北京承認。

呂秀蓮在專訪中指出，中國目前正對全世界進行不當的「內政干涉」，她表示雖然解放軍實施包圍戰術在台海周邊進行軍演，但是台灣民眾完全不會動搖，反而台股上漲2.27%，「目前中國並無法靠自身實力掌控台灣，不過若中國仍執意侵略台灣的話，則將被視為挑戰全世界，引發與美國為首的西方世界之間的對決，甚至釀成世界第3次大戰等慘劇。」

呂秀蓮呼籲南韓應該積極支持台灣，「台灣在過去70多年來成功阻擋共產主義在全世界的擴張，成為以自由、法治主義實現經濟成長的模範生。在這點上，台灣有資格在國際上獲得更多關注與尊重。若在台灣海峽爆發戰爭，則將同時損害南韓的國家利益。為了不讓台灣淪為『第2個烏克蘭』，我期盼韓國也能積極支持台灣。」

▲▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

▲解放軍劃出軍演實施範圍。（圖／林宜潔製作）

呂秀蓮在專訪中指出，台灣問題屬於國際議題，而非僅是中國的內政問題，「這是因為不管在歷史上、亦或實際上，台灣與中國是各自屬於主權完全不同的國家。」

她表示，「甲午戰爭後，在1895年所簽訂的《馬關條約》中，清朝將台灣永久割讓給日本；1952年在《舊金山和約》中，日本拋棄對台灣的主權。然而中共1949年成立新中國以後，未曾占領過台灣1小時，就連1971年承認中共加入聯合國的《聯合國大會第2758號決議》也未曾提到台灣隻字片語。」

呂秀蓮再次提到「中華邦聯」的概念，「直到2019年，台灣人造訪中國大陸的次數超過1億500萬、超過35萬對夫妻結為連理。在這種情況下，應非追求強制統一的『一個中國』原則，而是應將台灣視為對等的國家、互相交流，雙方共組『中華邦聯』才更恰當。」

最後，呂秀蓮提到台灣、南韓、日本共組三方合作體系的必要性，「韓國、台灣、日本算是命運共同體，不僅與中國、北韓（朝鮮）、俄羅斯相鄰，三方之間更是存在著儒家思想、自由民主主義、高科技等共同分母，因此3國應共組『黃金三角同盟』，主導21世紀太平洋時代。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►海鹽檸檬最消暑！泰山補給飲料每瓶17元有找，夏天喝好爽

ET快訊
70%人睡覺「會突然抖一下」！原因曝光　靠4方法有救了
高嘉瑜前男友嗆「假聖人」爆關說　鄭運鵬回應了
快訊／林智堅碩士學位被撤銷！台大學生會說話了
柴智屏驚爆8病症纏身　吃藥崩潰「眼睛看不到」
失眠多吃3類食物！　醫讚：「天然助眠劑」超好入睡
瘦子攻蛋「頑童合體了」！6丁字褲女郎熱舞全場嗨翻
快訊／29架共機、6艘共艦擾台　13架逾越海峽中線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基籲對俄國人「全面禁止入境」　歐盟目前動向一覽

伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者　致敬勇敢襲擊邪惡的人

紐約警方曝刺殺《魔鬼詩篇》作者兇手動機　同情什葉派極端主義

黑幫老大被抓走！小弟爆氣「燒50車」槓上政府　暴力蔓延4州致20死

遊艇趴親熱！他被女友「嬌羞一推」秒落水　慘遭螺旋槳打暈溺斃

法新社：共軍戰鼓猛催「金門人照唱卡拉OK」　居民曝真實心聲

鬼小孩玩球互動！他不信邪闖猛鬼療養院　走入「死亡隧道」畫面曝

金正恩宣布「防疫勝利」口罩免戴！　美教授酸：北韓簡直在做夢

第8號颱「米雷」登陸日本靜岡！暴雨狂炸交通大打結　184航班取消

歐洲熱浪！半個英格蘭進入乾旱狀態　「恐慌民眾搶水」掃空貨架　

水樂園塞滿人體甜甜圈　浪一沖動也不動超密集

悍女停車和收費員爭執　怒扯警口罩＋丟交通錐

小S「腳抬桌上」嗆炎亞綸：跩個屁！　虧他「不要臉的得了金鐘獎」XD

瘦子小巨蛋開唱HowZ也來了！　走近觀眾：給你百分之百的我

貓頭鷹無法叼起信件？　牠聽後秒低頭鞠躬XD

老師叫學生起床見他睡臉　脫口「好可愛」全場笑翻

前國手陰經龍不爽分手　狠殺女友...判刑15年！

金正恩疑染疫仍掛念人民　北韓士兵心疼忍淚顫抖

黃子佼女兒首次直播「毫無偶包」！ 與孟耿如大聊「母女悄悄話」

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

澤倫斯基籲對俄國人「全面禁止入境」　歐盟目前動向一覽

伊朗強硬派媒體大讚刺殺《魔鬼詩篇》作者　致敬勇敢襲擊邪惡的人

紐約警方曝刺殺《魔鬼詩篇》作者兇手動機　同情什葉派極端主義

黑幫老大被抓走！小弟爆氣「燒50車」槓上政府　暴力蔓延4州致20死

遊艇趴親熱！他被女友「嬌羞一推」秒落水　慘遭螺旋槳打暈溺斃

法新社：共軍戰鼓猛催「金門人照唱卡拉OK」　居民曝真實心聲

鬼小孩玩球互動！他不信邪闖猛鬼療養院　走入「死亡隧道」畫面曝

金正恩宣布「防疫勝利」口罩免戴！　美教授酸：北韓簡直在做夢

第8號颱「米雷」登陸日本靜岡！暴雨狂炸交通大打結　184航班取消

歐洲熱浪！半個英格蘭進入乾旱狀態　「恐慌民眾搶水」掃空貨架　

無照男開車失控衝人行道！無辜騎士遭撞亡…機車零件碎滿地

公車司機好面熟...竟是「小謝霆鋒」！　昔帥氣小生奔波近況曝

死前才想「臨終心願」看日出、吃大餐！醫護嘆：平時就可以完成

《超偶》冠軍李子森開唱「女友」台上幫脫外套　曖昧舉動全場嗨了

70%人睡覺「會突然抖一下」！原因曝光　靠4方法有救了

鄭運鵬VS.張善政驚人「共同點」曝光　台大學生發現：是內戰

亞斯兒「快轉語速」說話是為佔上風！心理師教「另開新視窗」應對

林智堅碩士學位被撤銷！台大學生會說話了：無法接受任何形式抄襲

高嘉瑜前男友嗆「假聖人」爆關說　鄭運鵬秒答5字…鄭文燦緊張了

李佳穎泛舟遭襲擊狂叫！　全身濕「狼狽」慘況曝光

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

柬埔寨5000人群組買賣豬仔！6天標售125人

緬甸KK園區「宰豬」了！活摘器官籌費

白宮官員：將宣布美台貿易談判路線圖

舌頭遭割男仍失聯　專家抖黑暗面

6旬阿嬤愛情長跑44年　結婚當天卻去世

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

黑幫老大被抓走！小弟爆氣燒50車致20死

臉書、IG爆監控用戶行為　密碼和信用卡號全都露

遊艇趴親熱！他被「嬌羞一推」落水亡

伊朗指定處死《魔鬼詩篇》作者　譯者多人被殺

美官員證實　拜習可能「面對面」會談

做15天領42萬！一到柬埔寨淪豬仔

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

安海契演出六天七夜等片走紅 曾與艾倫狄珍妮絲相戀

更多熱門

相關新聞

尹錫悅暑假結束！接見聯合國秘書長、蓬佩奧

尹錫悅暑假結束！接見聯合國秘書長、蓬佩奧

南韓總統尹錫悅先前於暑假期間拒絕接見美國聯邦眾議院議長裴洛西，引發外界質疑聲浪，結束休假的他昨（12）日接見聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），雙方討論了北韓（朝鮮）無核化、地區情勢、氣候變遷、永續發展目標（SDGs）。另外，尹錫悅還接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

北韓宣布解除口罩禁令！

北韓宣布解除口罩禁令！

蛇蠍人妻怒瞪3秒　前婆婆出庭崩潰：賤女人

蛇蠍人妻怒瞪3秒　前婆婆出庭崩潰：賤女人

共同社：習近平親自下令向日本海域射飛彈

共同社：習近平親自下令向日本海域射飛彈

姐弟「跌進水溝」慘被洪水沖走！屍體尋獲

姐弟「跌進水溝」慘被洪水沖走！屍體尋獲

關鍵字：

日韓要聞南韓朝鮮日報呂秀蓮

讀者迴響

熱門新聞

網美柬埔寨遭性侵崩潰：像貓狗被買賣

柬埔寨「活體器官價目表」曝光！最貴臟器揭密

外景主持人遭鬼王附身「老師下跪無效」！

柬埔寨「按摩男整張臉沒了」！駭人景象如大型屠宰場

「大便拉出金針菇」網看傻！2原因曝光

關柬埔寨28天狂被侵犯！她「抓爛全身爆血」逃魔爪

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

陸男團ESO侵權　「千璽→干洗」遭撻伐

獨／親人柬埔寨視訊報平安　卻沒穿褲

19歲少年慘死柬埔寨！大腿見「冤」字滲入肌肉

苦苓大預測！拿雞排對賭2022全台縣市長當選名單

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

男友揪遊爽現柬埔寨半個月　父母衝警局求救

直行燈亮了！「納悶1幕」車主不敢走

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

更多

最夯影音

更多
水樂園塞滿人體甜甜圈　浪一沖動也不動超密集

水樂園塞滿人體甜甜圈　浪一沖動也不動超密集
悍女停車和收費員爭執　怒扯警口罩＋丟交通錐

悍女停車和收費員爭執　怒扯警口罩＋丟交通錐

小S「腳抬桌上」嗆炎亞綸：跩個屁！　虧他「不要臉的得了金鐘獎」XD

小S「腳抬桌上」嗆炎亞綸：跩個屁！　虧他「不要臉的得了金鐘獎」XD

瘦子小巨蛋開唱HowZ也來了！　走近觀眾：給你百分之百的我

瘦子小巨蛋開唱HowZ也來了！　走近觀眾：給你百分之百的我

貓頭鷹無法叼起信件？　牠聽後秒低頭鞠躬XD

貓頭鷹無法叼起信件？　牠聽後秒低頭鞠躬XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面