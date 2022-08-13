呂秀蓮受韓媒專訪　批中國「干涉內政」：裴洛西訪台為何須經承認？

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

前副總統呂秀蓮前往南韓首爾出席由天宙平和聯合（UPF）所主辦的「2022國際領袖高峰會」，並在當地接受韓媒《朝鮮日報》專訪。針對中國人民解放軍近日在台海進行實彈軍演，她首先抨擊北京當局對台的「內政干涉」，表示美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為何得須經過北京承認。

呂秀蓮在專訪中指出，中國目前正對全世界進行不當的「內政干涉」，她表示雖然解放軍實施包圍戰術在台海周邊進行軍演，但是台灣民眾完全不會動搖，反而台股上漲2.27%，「目前中國並無法靠自身實力掌控台灣，不過若中國仍執意侵略台灣的話，則將被視為挑戰全世界，引發與美國為首的西方世界之間的對決，甚至釀成世界第3次大戰等慘劇。」

呂秀蓮呼籲南韓應該積極支持台灣，「台灣在過去70多年來成功阻擋共產主義在全世界的擴張，成為以自由、法治主義實現經濟成長的模範生。在這點上，台灣有資格在國際上獲得更多關注與尊重。若在台灣海峽爆發戰爭，則將同時損害南韓的國家利益。為了不讓台灣淪為『第2個烏克蘭』，我期盼韓國也能積極支持台灣。」

▲解放軍劃出軍演實施範圍。（圖／林宜潔製作）

呂秀蓮在專訪中指出，台灣問題屬於國際議題，而非僅是中國的內政問題，「這是因為不管在歷史上、亦或實際上，台灣與中國是各自屬於主權完全不同的國家。」

她表示，「甲午戰爭後，在1895年所簽訂的《馬關條約》中，清朝將台灣永久割讓給日本；1952年在《舊金山和約》中，日本拋棄對台灣的主權。然而中共1949年成立新中國以後，未曾占領過台灣1小時，就連1971年承認中共加入聯合國的《聯合國大會第2758號決議》也未曾提到台灣隻字片語。」

呂秀蓮再次提到「中華邦聯」的概念，「直到2019年，台灣人造訪中國大陸的次數超過1億500萬、超過35萬對夫妻結為連理。在這種情況下，應非追求強制統一的『一個中國』原則，而是應將台灣視為對等的國家、互相交流，雙方共組『中華邦聯』才更恰當。」

最後，呂秀蓮提到台灣、南韓、日本共組三方合作體系的必要性，「韓國、台灣、日本算是命運共同體，不僅與中國、北韓（朝鮮）、俄羅斯相鄰，三方之間更是存在著儒家思想、自由民主主義、高科技等共同分母，因此3國應共組『黃金三角同盟』，主導21世紀太平洋時代。」

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