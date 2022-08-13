BBC：中國對台貿易制裁影響小　專家更擔心「軍演常態化」曝1硬傷

▲專家擔心，共軍演習常態化，對台灣產生更深遠的影響。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

《BBC中文》採訪數名專家認為，中國實施的一系列經濟制裁，對台灣整體經濟影響十分有限，唯特定產業痛感較強烈。智庫「中華經濟研究院」台灣東協中心主任徐遵慈指出，她目前更擔心軍演對台灣實質性封鎖、影響陸海空運輸，若在未來常態化，恐怕波及台灣進出口，進而引發外資對台供應鏈的擔憂，削弱投資信心。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）說明，若從市場份額來看，兩岸經濟關係主要是半導體及其他電子產品，因此中國目前祭出的經濟限制措施，對台灣整體貿易影響極小。但他也指出，北京這次確實針對民進黨選區的食品或農產品，可能是為了對蔡英文施壓。

徐遵慈指出，這次遭制裁商品的貿易額度，在台灣對中國出口的年度占比不到0.5%，不過較依賴中國市場的個別產業或公司影響仍大，尤其中秋節將近，食品產業可能蒙受損失。但她認為，雖然中國的措施具針對性，挑了台灣對中國市場依賴性較強的產業「以商逼政」，但實際上人們觀念沒那麼容易改變，選民不會輕易由綠轉藍、由藍轉綠。

事實上，就連廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅也指出，如果中國真要制裁，將大幅減停台灣進口、「打痛它」，但目前措施對台經貿影響有限，還稱不上制裁。

▲中國不滿裴洛西訪台，除了環台軍演之外，也對台實施一系列經濟制裁。（圖／路透社）



《BBC中文》指出，台灣的高科技產業依然很有話語權。馬志昂認為，中國經濟處於非常脆弱的狀態，而且也和世上其他國家一樣，非常依賴台灣晶片，若限制台灣科技產品進口，肯定會大幅破壞台灣經濟，但國內許多產業也會受到重創，最終導致一場「慘勝」。

徐遵慈也認為，經濟制裁「不會擴大到中國較依賴台灣的科技及機械類產品，因為這對中國經濟影響，將遠大於對台灣經濟影響」，甚至波及整條供應鏈。她指出，不論如何，中國仍是台灣最大市場，即使台灣想要拓展多元市場，也非一朝一夕就能達成。

馬志昂認為，從中國角度而言，兩岸經貿關係新階段非常棘手，因為透過經濟防止兩岸關係惡化，沒有發揮太多作用，也未改善大多數台灣民眾對中國的看法。與此同時，日本、澳洲等國正在重新評估對中政策，台灣政府看見了深化關係的機會，「這對北京來說將非常令人擔憂，可能導致兩岸關係在未來10年變得更加緊張。」