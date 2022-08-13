被追殺34年！《魔鬼詩篇》魯西迪遇刺現況曝　恐失一眼靠呼吸器續命

▲作家魯西迪12日在紐約遇刺，情況危急，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

被追殺34年的美國印度裔作家魯西迪（Salman Rushdie），12日在紐約演講時遇襲，頸部和軀幹被刺中，隨後被緊急以直升機送院搶救，目前需要仰賴呼吸器維生。其經紀人隨後證實，魯西迪的情況不樂觀，他的手臂和肝臟傷勢嚴重，並有可能會失去一隻眼睛。

據《紐約郵報》報導，經紀人懷利（Andrew Wylie）12日發布聲明，向外界說明了魯西迪的現況，「魯西迪目前的情況並不樂觀，他可能會失去一隻眼睛，而且手臂上的神經被切斷了，肝臟也被刺傷受損。」懷利還透露，正在使用呼吸器的魯西迪，現在還無法說話。

已高齡75歲的魯西迪，於1947年出生在印度，並在14歲移居英國。在他眾多的文學作品中，《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses，又譯《撒旦詩篇》）因被穆斯林認定褻瀆了伊斯蘭教，導致他自1988年以來頻頻收到死亡威脅，甚至還被伊朗追殺。2016年，魯西迪成為美國公民。

8月12日，魯西迪在肖託誇研究所（Chautauqua）準備演講時，一名男子突然衝上台，反覆用拳頭毆打魯西迪，並用刀捅傷他，導致魯西迪的頸部和手臂有明顯外傷。警方當場逮捕了襲擊者馬塔爾（Hadi Matar），並立即調查嫌犯的動機。