美國、印尼在南海聯合軍演！14國派5000部隊參與　力抗中國海軍威脅

▲美國、印尼在蘇門答臘舉行聯合軍演，共14國參與，其中澳洲陸軍參加開幕式。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著中國在南海不斷擴張軍事實力，美國、印尼從8月1日起在蘇門答臘島、加里曼丹島主導2009年以來規模最大的年度聯合軍演「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），軍演預計長達2周，由美國、印尼、澳洲、日本、新加坡等14個國家共派出5000多名部隊參加，作為對維護自由開放印太地區決心的展現。

根據美媒《ABC》，這場軍演從本月1日開始、14日結束，美國、印尼、澳洲的軍隊於當地時間12日共同參與一場實彈演習，以應付目前中國在印度－太平洋地區日益增多的海上活動，而英國、加拿大、法國、印度、馬來西亞、南韓、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、東帝汶也派出觀察員參加月初的軍演。

美國海軍上將、美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）表示，「隨著中國在南海的主權主張上愈趨強硬，且舉行著威脅台灣的軍事演習，參與此次聯合軍演的14國也正在加強關係。」

▲美國海軍上將阿奎利諾、印尼國軍總司令安迪卡抵達印尼南蘇門答臘省。（圖／路透）

阿奎利諾在與印尼國軍總司令安迪卡（Andika Perkasa）舉行聯合記者會時表示，「中國針對台灣所進行的軍事威脅與行動，正是我們試圖避免的破壞穩定的行動。我們將持續協助建立一個自由開放的印太地區，並在我們需要應對任何突發事件時做好準備。」

印尼大學國防與安全研究所軍事分析專家康尼（Connie Rahakundini Bakrie）指出，儘管印尼在南海是無主權要求的國家（non-claimant state），但自從中國2010年宣稱擁有印尼在納土納群島北側專屬經濟區的一部份後，印尼便一直在領土爭端上「被拖累」。

此一專屬經濟區邊緣與北京當局單方面宣布、劃定在南海中國主權伸張的「九段線」重疊。

而隨著中國海警船、漁船在該地區頻繁活動，雅加達當局對此感到不安，這促使印尼海軍於2020年7月在南海納土納群島附近海域進行大規模演習。

康尼表示，印尼目前將與美國所進行的大規模軍演視為保護納土納群島的威懾力量；對華府而言，這場演習是建立統一戰線對抗中國在南海軍事實力增強的一部份，「印尼想要傳達一個訊息：它已經為南海所發生的任何高度衝突做好準備。」

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