打疫苗就像手機更新！莫德納CEO：新冠疫苗將像iPhone　1年打1次

▲莫德納執行長將疫苗比做iPhone。（示意圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

莫德納執行長班塞爾（Stéphane Bancel ）表示，該公司預計在未來5年內推出每年只需要接種1次的疫苗，並可同時對抗新冠病毒、流感以及另一種常見的呼吸道病毒，民眾不用再一年施打2、3劑的疫苗。他同時也將其比做iPhone，班賽爾強調，很多人會在每年9月購買新iPhone，並獲得新的App與更新版的App，這也是一樣的構想。

根據CNN報導，莫德納執行長班塞爾接受採訪時表示，「隨著新冠病毒持續變異，莫德納將會不斷研發新的疫苗，致力讓消費者更方便。」他同時透露，莫德納預計研發一個新的組合式產品，而這款疫苗的防護範圍將涵蓋新冠病毒、流感以及常見的呼吸道病毒，且1年只須接種1次。

▲莫德納預計在5年內推出綜合型疫苗，能同時對新冠病毒與流感達到防護效果。（圖／達志影像）



班賽爾表示，這款新疫苗預計在未來3到5年內推出。他說，「你第一次買iPhone時，並不會得到令人驚豔的相機，或是所有令人驚豔的東西，但你依舊會得到很多東西。我們很多人每年9月都會買一支新的iPhone，而你同時也會得到新的App與更新過的App。我們要推出的疫苗也是相同的想法，你每年接種1次疫苗，但可以同時防護新冠病毒、流感以及呼吸道融合病毒（RSV）。」

在新冠疫情期間，莫德納公司透過疫苗達到飛速成長，並在全球70多個市場獲得上百億美元的收入，不過班賽爾也預測，新冠疫情最快可能會在2022年底結束，屆時病毒雖然不會完全被消滅，但有更多的人會選擇與新冠共存，就像對待流感病毒一樣。

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