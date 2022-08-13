人夫當街追砍小三「發狂連刺14刀」　下秒自捅肚子抱屍倒地

▲本案發生在越南河內市中心的排攤街（Phố Hàng Bài）。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

越南河內市發生駭人案件，40歲商人梅春泰竟在光天化日之下，當街追砍情婦，他連刺對方14刀後，就把利刃朝著自己的腹部猛刺，企圖畏罪尋短，接著緊緊抱著情人的遺體，倒臥在地。警方初步研判，犯案動機為忌妒及感情衝突。

綜合越南媒體報導，本案發生於11日13時20分左右，梅春泰與情婦發生激烈口角，竟拿出隨身攜帶的水果刀。死者看見男友亮刀，嚇得轉身就要逃跑，卻不慎摔跤，未能躲過襲擊。

▲40歲的梅春泰當街砍殺小三。（圖／翻攝臉書）

警方趕赴現場時，受害者已明顯死亡，但梅春泰仍有生命跡象，送醫搶救後，目前已經脫離危險期，之後將依照程序，接受調查及謀殺罪起訴。

初步調查指出，梅春泰是一名賣鳥商人，已婚並且擁有家庭，3年前開始與死者發生婚外情，經常在社群媒體上發布2人的甜蜜照片，十分高調。死者在當地銀行工作，離婚後獨自撫養2個孩子。

19歲少女「挺大肚」見前男友！被狠砍多刀慘死 他自捅脖子抱屍亡

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。