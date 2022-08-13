北韓將派工人協助頓巴斯戰後重建　盧甘斯克大使證實了

▲北韓將派遣建設工人前往頓巴斯地區協助戰後重建。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）曾於7月宣布承認由烏東親俄分裂勢力建立的頓涅茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民國（LPR），遭烏克蘭宣布斷交。北韓繼向頓涅茲克派出建設工人後，如今又有消息指出將推動向盧甘斯克派遣建設工人，參與當地戰後重建工作，此舉違反聯合國制裁。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）、《俄通社》，盧甘斯克人民共和國駐俄羅斯代表處大使米羅什尼克（Rodion Miroshnik）於當地時間10日在社交軟體Telegram發文表示，已經會晤北韓駐俄羅斯大使申洪哲（신홍철，音譯），雙方針對北韓派遣建設工人前往重建現場一事進行討論。

米羅什尼克在談話中，針對平壤當局承認DPR、LPR一事向北韓表達感謝，「來自北韓的建設勞工們，定能對盧甘斯克境內慘遭戰火破壞的期間設施與產業設施，在修復上給予協助。」

米羅什尼克指出，雙方大使在會談中討論了兩國建立互利經貿合作、發展旅遊業，針對兩國能共同合作的領域進行研究，同時互簽諒解備忘錄（MOU）。

據悉，北韓先後公開承認DPR、LPR後，針對派遣建設勞動工人前往當地協助戰後城市重建一事進行協商；不過聯合國安理會北韓制裁委員會卻認為，平壤當局此項舉動早已違反安理會決議。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於7月20日就表示，北韓派遣建設工人前往頓巴斯地區協助戰後城市重建工作，此舉根本是對烏克蘭主權的侮辱，因為頓巴斯是烏克蘭的領土，烏克蘭對該土地擁有決定權。

目前正式承認DPR、LPR獨立的國家只有3個，分別是俄羅斯、敘利亞與北韓。

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