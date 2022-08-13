尹錫悅「暑假」結束！　正式接見聯合國祕書長、美前國務卿蓬佩奧

▲尹錫悅12日在總統辦公室接見聯合國祕書長古特瑞斯。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅先前於暑假期間拒絕接見美國聯邦眾議院議長裴洛西，引發外界質疑聲浪，結束休假的他昨（12）日接見聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），雙方討論了北韓（朝鮮）無核化、地區情勢、氣候變遷、永續發展目標（SDGs）。另外，尹錫悅還接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

根據《韓聯社》，古特瑞斯繼結束日本、蒙古行程後，輾轉來到南韓，在停留2天1夜的時間內於12日獲得尹錫悅在首爾龍山總統辦公室接見，雙方在長達2小時20多分鐘的午宴中一致同意並完成贊成促成韓半島（朝鮮半島）、特別是北韓能完全受檢驗且不可逆的無核化（CVID），「這項目標對於在根本上達成地區和平穩定、繁榮發展上相當重要。」

古特瑞斯近來屢次向國際社會呼籲，遵守《核武禁擴條約》（NPT）的重要性，在訪韓時他更和尹錫悅針對北韓核武問題與發展歷史等爭議，進行意義深遠的意見交換，認為北韓核武與導彈不僅威脅NPT體制造成、更對東北亞乃至世界和平形成巨大挑戰。

▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

▲聯合國祕書長古特瑞斯。（圖／達志影像／newscom）

古特瑞斯以他擔任葡萄牙總理時於1991年訪問北韓的經驗，講述對於北韓的見解，他表示聯合國將持續支持致力於解決北韓核武問題的南韓政府，同時他期待在國際和平、人權、氣候變遷等多項議題上強化與南韓的合作，他也邀請尹錫悅9月能夠親自前往紐約出席聯合國大會。

尹錫悅則表示，繼今年6月雙方進行通話後，很榮幸能直接見到古特瑞斯。

▲尹錫悅12日下午接見美國前國務卿蓬佩奧。（圖／南韓總統辦公室）

尹錫悅12日下午在首爾龍山總統辦公室，以非公開的模式接見來訪的蓬佩奧，雙方針對北韓核武問題、韓半島國防安全情勢交換意見。據悉，蓬佩奧此次訪韓，是為了出席由統一教相關團體「天宙平和聯合」（UPF）在首爾主辦的「2022國際領袖高峰會」。

另外，尹錫悅還接見了美國聯邦參議院東亞太平洋國際網路安全小組委員會主席、民主黨參議員馬基（Edward J. Markey），呼籲美國議會能關注強化韓美同盟。

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