美官員證實了！拜習可能「面對面」會談　傳11月登場

▲外傳拜登與習近平正在規劃面對面會談。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國國安會印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）12日證實，總統拜登及中國國家主席習近平7月底通話時，提高親自會晤的可能性，「並同意讓他們的團隊跟進，以釐清具體細節」。他重申美國將繼續確保台灣海峽及該區域的航行自由，並且指出，2位領袖預期參加11月在峇里島舉行的二十大工業國（G20）峰會。

《衛報》報導，坎貝爾表示，中國在台灣海峽實施的演習逐漸止歇，「這是對台施壓運動的一部分，而且還沒有結束，我們預期在未來幾周和幾月繼續展開。」他指出，這個運動的目標非常明確，正是「為了威懾並脅迫台灣，削弱其韌性」，而北京宣稱對眾院議長裴洛西訪台感到憤怒，只是改變區域現狀的藉口。

坎貝爾談到台海時說，「我們將保持耐心及效率，繼續在國際法允許的該地區飛行、航行與行動，這與我們對航行自由的長期承諾相符，也包括未來幾周在台灣海峽執行標準的空中及海上通行。」他證實，拜登下令雷根艦（USS Ronald Reagan）在該區域「待命」，但沒有回應美國選擇不讓航空母艦通過台灣海峽、因為此舉太過挑釁的報導。

另據《華爾街日報》報導，知情人士宣稱，中國官員正在規劃習近平11月出訪東南亞，如果成行，這不僅是他3年以來首度海外之旅，也是拜登成為美國總統後，2人首次面對面會談。