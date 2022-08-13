北韓解除口罩禁令！憂「南韓傳病毒」　邊境地區仍維持封鎖

▲北韓解除大部分地區的口罩禁令。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩大動作宣布「戰勝疫情」，並且解除大部分的封鎖限制，除了在邊境地區的軍人與居民外，全國所有地區解除口罩強制令、社交距離以及營業限制。不過北韓不斷聲稱，新冠病毒是因南韓故意投遞不明宣傳物才會傳進國內，因此要求邊境的民眾繼續保持消毒、戴口罩的習慣。

根據《韓聯社》報導，北韓5月首度承認國內從4月底起爆發新冠疫情，時隔數月，金正恩10日在全國緊急防疫總結會議中宣布抗疫勝利，而從5月12日啟動的「最緊急防疫體系」也正式降級為「正常防疫體系」。

根據《朝中社》13日報導，北韓國家緊急防疫司令部已經下令，隨著最緊急防疫體系解除，相關防疫措施也將一併取消，讓國民與業者重新恢復正常生活。其中包含了取消口罩令、社交距離，同時恢復觀光旅遊以及商業、餐飲店的營業。

▲北韓爆發新冠肺炎疫情後，軍方人員藥局分派藥品。（圖／路透）



北韓自從4月底爆發新冠疫情後，便對所有餐廳與咖啡廳祭出營業限制，要求縮短營業時間，同時規定禁止群聚。如今相關規定也取消，國內經濟活動將逐漸正常化。不過當局也強調，位於國境邊界與前線的地區，包含市民與駐守士兵在內，都應繼續保持消毒、戴口罩的防疫規定，相關地區的封鎖限制仍未解除。

金正恩胞妹金與正10日曾再度聲稱，南韓將病毒傳入北韓，並揚言要採取最嚴厲的報復手段，《朝中社》在報導中也強調，當局將重新審視可能傳入病毒的「危險地區」是否有確實進行防疫管理，並繼續維持相關防疫規定。所謂的危險地區指的正是靠近南韓與中國的邊境地區。

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