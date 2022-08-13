柬埔寨5000人群組「專業買賣豬仔」！6天標售125人　悲慘下場曝

▲近來有許多人被騙到柬埔寨。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

隨著「柬埔寨淘金」的恐怖內幕不斷被揭開，國人才知道，原來所謂到國外賺高薪是誘惑，換來的恐怕是慘無人道的虐待，輕則遭騙錢、毆打，重則被性侵、摘取器官，甚至連命都搭上了。柬埔寨有媒體就指出，人口販賣集團會透過Telegram群組買賣人口，甚至曾在6天內就出現了125個標售人口的廣告，相當駭人。

根據柬埔寨媒體《VOD NEWS》報導，各國的人口販賣集團來到柬埔寨後，會受邀加入一個名叫「白鯊」（White Shark Channel）的Telegram群組，裡頭成員約有5000人，他們會在群組裡分享相關工作、人力，只要點進對應的廣告或連結就能成為加害人，而這也只是龐大的網路犯罪中的一小部分。

▲航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人飛柬埔寨。（圖／記者楊熾興翻攝）

報導指出，「白鯊」中有許多通往其他群組的連結，而不同群組也有不同的「業務」，有的負責洗錢、有的購買假資料、也有的轉賣人口，甚至有群組是專門提供「處理（豬仔）服務」，他們會發布性侵、虐待、殺人等影片來打廣告，讓加害人將「無用處」的豬仔交給他們，並徹底榨乾豬仔的價值。

「白鯊」群組甚至被發現6天內就曾出現125個販賣人口的廣告，受害者來自世界各地，人口販賣集團會依性別、年紀、國籍將這些人口標價，最低的價格為2000美金（約台幣6萬元），其中，又以杜拜、菲律賓、柬埔寨為最大宗。然而，警察卻對這一切視若無睹，因為他們「只看得到錢，看不到傷口」。

報導形容，在這些詐騙集團眼中「人命比動物還不值錢」，受害者一旦陷入這個惡性循環，就會被逼迫去騙人，達不到目標就會被毒打虐待，沒利用價值後就又會被轉賣到別處，等到完全被「淘汰」時，不是被賣去色情行業就是成了活體器官，也可能被當作殺雞儆猴的對象直接處理掉，下場相當淒慘。

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