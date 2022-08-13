男到柬埔寨「遭割舌」付贖金仍失聯　專家抖黑暗面：不能說的秘密

▲海外詐騙盛行，民眾到緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜要注意。（圖／CTWANT提供）

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近日頻傳台人被騙到柬埔寨打工，實際上卻是遭到囚禁，甚至虐待、摘取器官等慘無人道的對待，即使繳了贖金也未必會得救。聯合會計事務所一名顧問就分享黑暗面，「沒有買賣就沒有殺害」，也成了公開但不能說的秘密。

這名顧問在臉書提到，台人大量被騙去柬埔寨，甚至活人取器官的案件，坦言沒有買賣就沒有殺害。她認識一名洗腎患者，排隊10年等不到腎臟，在友人的介紹下到泰國換，500萬包括全部，而且來源充足、隨到隨換，但對方一直很猶豫，因為內心清楚這些腎的來源一定是非法，換了腎臟活下來，可能過不了良心這一關，但在台灣遙遙無期等不到，只有死路一條。

她反問，台灣有許多本來在排隊的人，默默到國外換腎，人數到底有多少？也許就是「不能說的秘密」。從世界衛生組織的相關調查報告可知，每年全球黑市的器官買賣至少有1萬起，相當於每小時賣出一個器官，其中近7成半是腎臟，也瞬間明白被騙到柬埔寨會被摘取器官了。

▲有台人被騙到柬埔寨，即使家人付了30萬贖金仍回不來。（圖／翻攝自暗黑柬埔寨旅遊分享心得報告）



據了解，柬埔寨詐騙頻傳，一名女網友就在臉書社團《暗黑柬埔寨旅遊分享心得報告》發文，提醒不要再有人被騙，「不要想說去看看，不行再回來，你出去就回不來了」，因為有軍隊在守，逃跑直接開槍射殺，沒死就抓回來打，女的可能被性侵、男的被賣器官，不然就是叫家人付贖金，真的沒錢還會叫你騙朋友「抓交替」，因此任何人找都不要去。

女網友透露，她有朋友就傻傻被信任的友人騙去，到現在失蹤2個月，舌頭都被割掉，家屬付了30萬去贖人，但錢轉過去人卻失聯，代表付了錢人也不一定回得來，因為台灣警察管不到，報警也沒用，加上東南亞國家的軍警大多和黑幫有勾結，奉勸「不要再去了！」

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