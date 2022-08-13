伊朗指定處死《魔鬼詩篇》作者魯西迪　各國翻譯者多人被殺

▲印度裔英國籍作家魯西迪（Salman Rushdie）因為小說作品《魔鬼詩篇》，遭到伊朗指定處死。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約演講時，遭遇襲擊頸部中刀，引發全球矚目，由於他的作品《魔鬼詩篇》（又譯《撒旦詩篇》The Satanic Verses）被穆斯林認為是褻瀆神明，不但在伊朗被列為禁書，還是指定處死對象，各國翻譯者多人遇襲甚至被殺。

《魔鬼詩篇》是魯西迪的第四部作品，出版於1988年9月26日，其靈感來源於伊斯蘭教先知穆罕默德的生活，獲得英國文學評論界的廣泛接受，也是當年布克獎（Booker Prize）的候選作品之一。

1989年伊朗最高領袖柯梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達追殺令，指定處死魯西迪，英國警方不但對他提供全天候保護，英伊兩國甚至因此一度斷交，直到1998年伊朗發表一份妥協聲明，魯西迪才表示可以回到正常生活，但是伊朗的追殺令至今並未廢除。

▲魯西迪12日在紐約遇襲頸部中刀，在此之前世界各地的多名翻譯者已經遭到襲擊甚至殺害。（圖／達志影像／美聯社）



儘管魯西迪本人過去未曾遭遇任何襲擊，但是全球各地的翻譯者和出版者多人遭到刺殺，1991年7月3日，義大利文版翻譯卡普里奧洛（Ettore Capriolo）在米蘭遇刺重傷。

1991年7月11日，日文版翻譯五十嵐一遇刺身亡，他的遺體在筑波大學樓梯間被發現。1993年7月2日，土耳其文版翻譯阿吉茲·涅辛（Aziz Nesin）在土耳其錫瓦斯下榻的旅館遭到暴民縱火，37人死亡。1993年10月，挪威版出版商尼加爾（William Nygaard）在奧斯陸遭槍擊三次，但倖存。

魯西迪的懸賞獎金歷年來不斷提高，現在已經高達300萬美元（約新台幣8990萬）激進團體還堅稱，追殺令至今依然有效。

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