《魔鬼詩篇》作家魯西迪紐約遇刺頸部中刀　伊朗領導人指定處死他

▲印度裔英國籍作家魯西迪（Salman Rushdie）在紐約遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約演講時遭遇襲擊，由於他的作品在宗教界引發爭議，早在1988年不但作品被列為伊朗的禁書，甚至還收到來自伊朗的死亡威脅。紐約州警方稱，魯西迪頸部明顯被刺傷，被直升機送往地區醫院。他的情況尚不清楚。

根據《美聯社》報導，一名男子衝上肖托夸學院（Chautauqua Institutio）的演講台，並對75歲的魯西迪毆打、捅刀10~15下，隨後該名男子就被壓制並且遭到警方逮捕。

▲魯西迪因為《撒旦詩篇》被伊朗領導人指定處死。（圖／達志影像／美聯社）



一名目擊者指出，該名男子跑上演講台，開始大聲抨擊魯西迪，台下還不清楚發生了什麼事，幾秒鐘後就他就出手毆打，攻擊的過程大約持續了20秒，然後就看到全身血淋淋的魯西迪，被一群人圍著。



自從1988年以來，魯西迪的作品《魔鬼詩篇》（又譯《撒旦詩篇》The Satanic Verses）一書在伊朗被禁，因為許多穆斯林認為它是褻瀆神明的，一年後，伊朗已故最高領袖柯梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）發布了一項法令，要求處死魯西迪。

魯西迪1981年以小說作品《午夜之子》（Midnight's Children）獲得布克獎（Booker Prize），與另一位印度裔作家2001年諾貝爾文學獎得主奈波爾（V. S. Naipaul），以及2017年諾貝爾文學獎得主日裔作家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）被譽為「英國文壇移民三雄」。

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