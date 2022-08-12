血腥網美爆乳狠殺男友　更多影片曝光！電梯當擂台、男友變沙包

圖文／鏡週刊

美國25歲性感網美克蘭妮(Courtney Clenney)與27歲男友歐本賽利(Christian Obumseli) ，在今年4月3日於佛州邁阿密的住家發生爭執後，克蘭妮竟然狠刺歐本賽利，導致歐本賽利最後不幸死亡。克蘭妮在本周正式被依殺人罪起訴並遭逮捕，而檢警也曝光克蘭妮對歐本賽利行使暴力的影像。

據美國《Local 10》與英國《每日星報》報導，克蘭妮在本周三於夏威夷被依殺人罪逮捕，預計將引渡回南佛州。案情指出，克蘭妮在事發當時與歐本賽利發生衝突，之後克蘭妮持刀刺向歐本賽利，更殺紅了眼，最後歐本賽利不幸身亡。鄰居發現狀況後報警，警方抵達時直接為克蘭妮雙手反銬，克蘭妮坐在地上，但仍難掩性感身姿，上半身甚至爆乳露點，不過她全身都是鮮血，畫面相當駭人。

之後檢警針對克蘭妮是出於自衛刺人、還是故意殺人做出進一步調查，最後檢察官依殺人罪將克蘭妮起訴。檢方也在本周公布一段影片，證明在案發之前，克蘭妮早就對歐本賽利有暴力行為。影片可見克蘭妮把電梯當擂台、把歐本賽利當人肉沙包，不斷在電梯內攻擊歐本賽利，但歐本賽利盡量不還手，還安撫克蘭妮的情緒。

另外鄰居與目擊者也指出，克蘭妮與歐本賽利交往約2年半，但兩人常常發生衝突。鄰居也多次抱怨，兩人經常在半夜大吵大鬧，嚴重影響社區安寧，大家甚至想把這對情侶趕出社區。目前全案仍持續進行後續的司法程序。





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