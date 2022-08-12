俄飛彈「精準撕裂」烏克蘭4歲女童　媽：為何讓「非人類」殺我們

▲烏克蘭4歲女童麗莎在7月時，遭到俄軍飛彈轟炸慘死。（圖／翻攝自IG、推特）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今，已發生過多次惡意攻擊平民事件，文尼察（Vinnytsia）事件受害者之一的烏克蘭媽媽米崔耶娃（Iryna Dmitrieva）發表了最新貼文，描述當初在一聲巨響之後，竟然目睹自己的女兒身體已被撕裂，甚至用「非人類」來稱呼俄軍，認為俄軍根本不是人。

米崔耶娃發文表示，在悲劇發生後，首次回到這個銘刻畢生記憶的地方，手術後一度失憶，不知道身處在什麼地方，不知道為什麼全身都被包紮，整個晚上看著新聞，想著女兒麗莎（Liza）在哪裡。

米崔耶娃說，看著自己的傷勢，明白這終究不是夢……每一秒都在記憶中回放，「我記住了一切。我記得那個決定性日子的每一刻」。

米崔耶娃回憶當時，「聽到一聲巨響，這絕對不是飛機，麗莎和我同時抬起頭，一枚非常大的火箭正飛在我們上方，我轉身背對著它，心想自己要蓋住孩子，我和麗莎很用力地握著手推車、彎腰、她的頭在我旁邊。」

米崔耶娃接著說，「然後就看到我心愛的女兒，和她被撕裂的身體」。

米崔耶娃說，「跑了幾分鐘，找人幫忙把麗莎從推車裡帶出來，四周一片死寂，我坐下來開始尖叫然後感到極度疼痛，看到地上的血，我開始窒息，大腦拒絕相信，這可怕的畫面在你眼前轉來轉去，一遍又一遍，我記住所有細節」。

米崔耶娃淚訴，俄羅斯恐怖份子，這些「非人類」的生物，世界還需要多少證據，來阻止對烏克蘭人民的大規模謀殺？「主啊，我不明白，為什麼你允許俄羅斯的非人類來屠殺我們？」

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