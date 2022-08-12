4家中國國企將從「紐交所」退市　中國證監會：公司嚴守美國規則

▲中國4家國企宣部，從紐約證交所(The New York Stock Exchange)退市。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

包括中國中人壽（601628.SS）和石油巨頭中國中石化（600028.SS）在內的多家中國國有企業12日宣布，將從美國股市退市。《路透社》指出，這些公司在美國眾議院議長裴洛西上周訪問台灣後，中美緊張局勢加劇之際做出的相關決定。

根據《路透社》報導，包括中國鋁業（601600.SS）和中國中石油（601857.SS）在內的這些公司在單獨的聲明中表示，他們將申請將其美國存託股票從「紐約證券交易所」（NYSE）退市。

中國證監會在一份聲明中表示，「這些公司自在美上市以來，嚴格遵守美國資本市場的規則和監管要求，出於自身業務考慮做出了退市選擇。」

報導指出，中國和美國一直在談判解決長期存在的審計糾紛，如果中國公司不能遵守美國的審計規則，它們可能會被踢出美國交易所。

報導指出，這四家公司在被確定為不符合美國監管機構的審計標准後，於5月被列入《外國公司責任法案》（HFCAA）名單，不過這2家公司的12日單獨聲明中，沒有直接提及審計糾紛。

長期以來，華盛頓一直要求完全查閱在美國上市的中國公司的帳目，但北京以國家安全為由，禁止外國檢查當地會計師事務所的審計文件。

這四家公司12日表示，與其他主要上市場所相比，它們在美國的股票交易量很小。

中石油的一份聲明稱，由於多個上市場所的規則存在差異，因此履行其在紐約證券交易所美國存託股上市所必需的披露義務存在「相當大的行政負擔」。

中國人壽和中國鋁業表示，他們將於8月22日申請退市，10天後退市生效。中石化和中石油表示，他們的申請將於 8 月 29 日提出。

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