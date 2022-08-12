裴洛西大讚「台灣是最自由國家」　中國外交部：是對民主的踐踏

記者林彥臣／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西日前在記者會上公開表示「台灣是世界上最自由的國家之一」而且出訪攸關台灣的民主，符合美國政府一貫的「一中政策」，並未尋求改變台海現狀。對此，中國外交部發言人汪文斌12日表示，裴洛西的言論進一步證明其「竄訪」台灣是對台獨分裂勢力的縱容支持、是對民主的踐踏。

▲裴洛西日前公開表示，台灣是「世界上最自由的國家之一」。（圖／路透社）

汪文斌表示，裴洛西公然將台灣稱為國家，是違背「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定的嚴重政治挑釁。民進黨當局在島內大搞去中國化，漸進台獨，在國際上竭力製造「兩個中國」、「一中一台」。

汪文斌說，裴洛西在此情況下「竄台」，高調宣稱代表美國，顯然是一次官方性質的訪問，旨在挑動兩岸對立，干涉中國內政，性質極為惡劣，中方從捍衛自身主權和領土完整出發，從維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台海和平穩定出發，完全有權也十分必要對美方挑釁作出堅決反制。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）



汪文斌痛批，裴洛西拿所謂民主做幌子，為她「竄訪」台灣找藉口，這是完全徒勞的，裴洛西「竄台」無關民主，而是違背包括台灣同胞在內的14億多中國人民意志、挑戰國際社會公認的「一個中國原則」的政治作秀，是對民主的踐踏，是美國將一己私利凌駕於國際公義之上的體現。

汪文斌同時稱，裴洛西如果真正在乎民主與人權的話，她應當去訪問阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞，向數十萬死於美軍炮火下的無辜百姓表示懺悔，確保絕不讓美國肆意違反《聯合國憲章》和國際關係準則的惡行再次上演。

汪文斌強調，中國將與熱愛和平、主持公道的各國朋友一起堅決反對一切干涉別國內政的言行，堅決抵制一切破壞地區和平的冒險動向，共同捍衛《聯合國憲章宗旨》原則，共同維護地區穩定與世界和平。

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