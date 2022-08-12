做15天領42萬！兄弟一到柬埔寨「慘淪豬仔」　他日操18小時救哥哥

▲馬來西亞一對兄弟被騙到柬埔寨當「豬仔」。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

近來頻傳民眾被高薪誘騙到柬埔寨，遭到毆打、性侵，甚至強摘器官。馬來西亞一對兄弟，2個月前被騙到柬埔寨當「豬仔」，弟弟不忍心哥哥被虐打，一人頂下2份工，每天工作18小時賺取贖金讓哥哥回國，在哥哥平安回國後，立刻向家人及非政府組織求救，最後也平安歸來。

根據《中國報》報導，29歲弟弟透露，36歲的哥哥患有學習障礙，兄弟倆今年5月誤信社群媒體流傳的高薪打工廣告，以為只需要在柬埔寨工作15天，完成任務就可以獲得1.4萬美元（約42萬新台幣）酬勞，沒想到一抵達柬埔寨，2人立刻被不法集團囚禁約2個月，接著被逼迫從事詐騙活動。

弟弟不忍心哥哥被虐打，一個人做2份工作，幫哥哥付了4000美元（約12萬新台幣）給不法集團，讓哥哥平安回到馬來西亞，自己再想法辦脫身。在哥哥平安回國後，他越洋求助家人，提供受困的位置和相關資料，家人再透過其他管道求助，隨後和執法單位交涉下，柬埔寨警方展開營救行動，成功把他救出。

弟弟搭機回國和家人團聚，恰巧的是，同一班機上也有另一名回國的華裔「豬仔」，2人在機上相遇時，都對這趟國外「生死之旅」感慨萬分。

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