討借款3萬7000元！他一問「朋友在柬埔寨」最後訊息曝光...網幫QQ

▲原PO想討3萬7000元，結果朋友跑到柬埔寨賺錢。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

赴柬埔寨掏金，小心賠上性命！一名男網友透露，6月時私訊給朋友，想討回借款3萬7000元，怎料對方出國賺錢，地點就是人人畏懼的柬埔寨。對話可見，友人自曝要半年至1年才回歸國，甚至感嘆在台灣賺不到錢，如今原PO臉上三條線直呼，「真心祈求你能平安回來，我的37000元。」

一名男網友在臉書《爆廢公社》崩潰哀號，日前借一筆錢給朋友，6月時，好奇問對方近況，結果對方早已「出國深造」。對話可見，朋友表示「跑來國外工作，回去才能給你」，原PO反問「去泰國種大麻嗎？什麼時候回來？」到了隔天，朋友才回應「沒有，柬埔寨，半年至1年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於6月多時，柬埔寨詐騙事件還沒引起太大關注，原PO也祝福喊話「賺多一點嘿，工作順利。」而朋友過了2天才回應，「希望啊，外面還一堆欠5至6年還沒還，景氣差大家都在要錢，台灣賺不到錢，謝謝你。」

如今台人遭虐打、性侵，甚至鬧出人命消息瘋傳，原PO把對話找出來查看後，頓時臉上三條線喊話，「真心祈求你能平安回來，我的37000元。」

文章曝光後，一票網友幫QQ回應，「他的腎賣掉，就有錢還你了」、「欠一輩子了」、「6/19回了你，再來可能回不了了」、「加油，幫你朋友集氣」、「看起來是變成奠儀了」、「說不定根本沒出國，為了不還錢才跟你說這樣」、「3萬7的白包，真大包」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

