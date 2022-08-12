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蛇蠍人妻弒夫謀財！前婆婆出庭崩潰大罵「賤女人」　竟反遭怒瞪3秒

▲▼南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

▲南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓「蛇蠍人妻」李恩海（이은해，音譯），曾為詐領8億韓元死亡保險金，於2019年6月30日前往京畿道加平郡龍沼溪谷溪谷遊玩，逼不諳水性的丈夫尹某（尹尚燁，윤상엽）從4公尺高瀑布跳水，導致其溺斃。昨（11）日法院開庭，李恩海的前婆婆、尹某的母親拿著雨傘敲李恩海肩膀大罵「賤女人！」

根據韓媒《中央日報》，仁川地方法院刑事15部於11日第5次開庭審理該案，其中李恩海、共犯兼外遇對象曹賢洙（조현수，音譯）被依殺人、殺人未遂、違反保險詐欺防治特別法等罪嫌羈押起訴，沒想到就在法庭結束審理後，尹某的母親在退場時拿著雨傘，怒敲李恩海的左肩。

尹某的母親憤怒大罵，「妳這個賤女人（이 나쁜 년）！」

▲▼尹某、李恩海、曹賢洙2019年6月30日前往龍沼溪谷戲水。（圖／翻攝自韓網）

▲尹某、李恩海、曹賢洙2019年6月30日前往龍沼溪谷戲水。（圖／翻攝自韓網）

面對已故前夫的老母如此憤怒的舉動，李恩海則是以凝重的表情，惡狠狠盯著前婆婆凝視長達3秒，之後由獄警帶離場。警察只好苦勸尹某的母親，「您怎麼能出手打她」；尹某母親激憤表示，「我連打她都不行嗎？」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李恩海、曹賢洙的摯友A某11日以證人身份出庭，公開爆料2019年2月入住江原道襄陽郡民宿時的內幕，當時李恩海試圖在尹某的食物加入河豚的精巢、血液，試圖讓尹某中毒身亡，不過毒量卻未達到致死標準，李恩海在對話軟體Telegram向曹賢洙說道，「明明我毒已經放這麼多了，為什麼他（尹某）還是死不了？」

▲▼李恩海16日遭到警方成功逮捕。（圖／達志影像／newscom）

▲李恩海遭到警方成功逮捕。（圖／達志影像／newscom）

當A某在法庭上看到檢察官所提出的這段作為證據的對話內容，簡直是嚇傻了，他表示其實在尹某從該棟民宿離開、前往京畿道水原市上班以後，李恩海便將曹賢洙叫進房內，兩人居然明目張膽發生性行為。A某表示，當時曹賢洙也有自己的女友，當他得知兩人的大膽行徑，卻也不好說什麼。

針對尹某、李恩海、曹賢洙3人之間的特殊關係，A某表示，「尹某、李恩海兩人是法定的夫妻關係，這件事是我之後才輾轉得知的。當時其實我能隱約猜測到李恩海、曹賢洙之間的關係，不過李恩海突然第一次向我介紹尹某，說目前正與他交往中，那時我就覺得很奇怪。」

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