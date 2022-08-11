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人間國寶陳啓村大師　分享「當代魯班~心之藝」

▲勞工局8月份職場ㄟ大小事，邀請人間國寶陳啓村木雕大師專題演講「當代魯班~心之藝」，無法親臨現場的朋友可同步在「台南呷頭路」臉書進行線上直播，精彩可期不容錯過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞工局8月份職場ㄟ大小事，邀請人間國寶陳啓村木雕大師專題演講「當代魯班~心之藝」，無法親臨現場的朋友可同步在「台南呷頭路」臉書進行線上直播，精彩可期不容錯過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日頭赤焱相揪納涼，邀請各位市民朋友，8月13日週六上午9時來台南市南門勞工育樂中心聽國寶大師演講！勞工局8月份職場ㄟ大小事，邀請人間國寶陳啓村木雕大師專題演講「當代魯班~心之藝」，無法親臨現場的朋友可同步在「台南呷頭路」臉書進行線上直播，精彩可期不容錯過！

勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長就任時以擘劃「希望家園」為臺南市的夢想藍圖，共同營造美好市民居住環境。勞工局為落實黃市長的理念，每月辦理「職場ㄟ大小事，分享共創美好」系列講座，作為市民知識分享共好平台，每場講座深受好評，本月特別邀請工藝大師陳啓村老師演講，來談他如何用畢生所學雕刻的「技法」、「師法」以及「心法」為國家傳統工藝扛起傳承責任的重大使命。

▲勞工局8月份職場ㄟ大小事，邀請人間國寶陳啓村木雕大師專題演講「當代魯班~心之藝」，無法親臨現場的朋友可同步在「台南呷頭路」臉書進行線上直播，精彩可期不容錯過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長介紹，陳啓村大師7月22日在台南美術館，市長見證下獲得中華文化總會頒發「匠人魂」錦旗，表彰他在木雕工藝傑出成就。陳老師14歲起向福州林依水師傅學習傳統神像雕塑，成為福州派粧佛代表性匠師之一。在24歲時成立「啓村雕塑工作室」，1988年在台灣南美展獲得第一名「南美獎」，隔年又得到第一屆奇美藝術獎；1995年第一屆台南市美展「府城獎」，1999年在府城傳統民間工藝展木刻版畫類獲得第一名，2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎；2014年獲臺南市政府登錄為傳統藝術「木工藝」類保存者。

2019年獲得台灣木雕薪傳成就獎，同年揚名海外，獲得第一屆義大利時尚媒體藝術獎。同時也獲得文化部文化資產局傳統木雕重要匠師保存者登錄，是歷來最年輕的「人間國寶」；在2020年獲選文化部「國家工藝成就獎」唯一工藝師殊榮；先後擔任「府城傳統藝學會」、「臺灣工藝之家協會」，及「臺南美術研究會」等重要藝術團體理事長，推動文化交流不遺餘力，也是臺南市無形文化資產的保存者。

▲勞工局8月份職場ㄟ大小事，邀請人間國寶陳啓村木雕大師專題演講「當代魯班~心之藝」，無法親臨現場的朋友可同步在「台南呷頭路」臉書進行線上直播，精彩可期不容錯過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳啓村老師說：「以我的年紀，獲得人間國寶和工藝獎的肯定，真的是太幸運了，我要更加努力回饋。」要讓木雕產業綿延流長，必須向下扎根。他說:「生活因藝術而豐富，生命因創作而永恆」，身為藝術工作者要堅持不忘初心，要本於不吝分享的襟懷，用心傳承，也持續將技藝與藝術知識傳承給後輩，提攜扶植更多木雕藝術人才，讓藝術之火傳承延續，這是上天交付的未來使命，也是重大責任。

陳老師獲獎無數，仍堅持一步一腳印踏實地，以「參賽」作為催促自我提升作為原動力，終身堅持以「工藝」為志業，並且用心藝傳承，不忘初心，堅持初衷，始終如一！演講現場將他畢生所學的經驗傳承分享給大家，精彩內容，不要錯過。

王鑫基局長也預告下一場次課程「職場ㄟ大小事，分享共創美好」系列講座，預計在9月3日邀請金牌表達顧問-韓瑞信溝通大師，與市民朋友分享「親子溝通一把罩」，在3C誘惑下，如何拉進親子關係，歡迎市民朋友把握機會踴躍線上報名。(報名網址: //goo.gl/KPJXmV)

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