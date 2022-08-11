正妹女警制服藏D奶超火辣！學弟搶告白　服務地點曝光

▲新北女警外型甜美引起關注。（圖／翻攝自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

近日一名外型亮眼的女警掀起網友討論，數張可愛的生活照讓鄉民直呼想到她服務地點泡茶。原來她在上個月就因為拍攝新北市犯罪宣導片登上媒體，是在婦幼隊服務的韓淳羽。

一名網友9日在PTT表特板以「新北飛天小女警」為題發文，附上數張韓淳羽的生活照，並透露「她畢業在金山，現在在婦幼隊」，引起鄉民熱議。

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▲▼。（圖／翻攝自PTT）

不少網友留言表示，「我要去馬路上倒車逆向蛇行了」、「沒塑膠味，還能這樣就超正」、「哪個分局，朋友想去泡茶」、「想被夜間偵訊」、「沒塑膠臉這點就清流了」。

韓淳羽還在警校讀書時，就有學弟在臉書粉專「告白警察學校2.0」發文稱，「學姊真的好可愛，真的好想認識學姊哦！可是學姊應該不想認識學弟吧」，底下則有人留言指出，「韓淳羽整天被你告白版洗版就好啦」。

▲韓淳羽被學弟發文告白。（圖／翻攝自Facebook）



根據本站先前報導，韓淳羽今年25歲，擁有165公分身高和D級美乳，警專34期畢業後分發到新北市警局服務，過去在金山分局服務時，曾協助3名韓籍女遊客迅速找回遺失的手機，讓外國遊客直呼台灣警察真的超棒。

▼鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）

