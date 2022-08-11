想變瘦就要控制血糖！日本藥廠研發「植物界瘦瘦筆」醫推平均降10%體重

【企劃特輯】

依據衛服部110年國人十大死因統計，結果顯示一半以上是慢性疾病，如心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病等，而這些疾病共通的危險因子就是「三高」：高血壓、高血糖、高血脂；加「二害」：腰圍過粗、好的膽固醇不足。

現在有9成糖尿病患者是加了肥胖的「糖胖症」患者，對於現代人常見的通病，內科專科醫師吳紹琥表示：「人體會胖，最主要就是因為血糖過高、把過多的熱量儲存起來變成脂肪！如果你能控制自己的血糖起伏，避免每天過高的情況反覆出現，就會變瘦！」簡單來說，只要能控制血糖起伏、其實就是在幫助妳控制體重！

定序苦瓜胜肽有多神？醫師：就像類胰島素功能

在節目「大老闆聯盟」中亮相的「日南製藥 定序苦瓜胜肽」引起現場所有來賓極大的迴響，也讓現場來賓好奇問每天吃苦瓜不行嗎？為什麼一定要選擇日南製藥的「日本定序苦瓜胜肽」呢？因為日南製藥不但是日本苦瓜胜肽的領導品牌外，還含4大穩糖專利複方成份！第一，它萃取自日本山苦瓜特定片段的苦瓜蛋白，經超臨界萃取，獨家全定序20000個胺基酸，能促進自體生成GLP-1胜肽；第二，就是它添加了「專利紅麴」能夠保護細胞、穩定血糖；第三，「大豆胜肽」能促進新陳代謝、分子小更好吸收；第四，「小麥低聚肽」，不止營價值高、分子小容易被吸收，進而達到穩糖保健機制。可用於糖胖症患者控制血糖及瘦身減重。

▲四大穩糖專利，讓消費者穩定血糖同時還能減肥。

被稱「植物界的瘦瘦筆」 4大複方實證有效

且研究證實，定序苦瓜胜肽結合在胰島素的受體上幫助血糖進入細胞作用，讓糖化血色素控制在7以下、穩定血糖、延長胃排空速度並產生飽足感，同時還能減少脂肪囤積，不但媲美全效型「口服瘦瘦筆」，還擁有「日本專利血糖專家」的封號！也因為有相關的實驗證明及如此卓越的功效，才讓專科醫生有信心將它推薦給有減重、三高困擾及健檢報告紅字一堆的忙碌現代人！

▲食用日南製藥苦瓜胜肽，四週後脂肪細胞明顯變少。

不必挨餓、動刀 平均降10%體重、4週降25%體脂

吳紹琥醫師表示，如果你也想要減重、卻又害怕動刀、不想挨餓、更怕胡亂吃減肥藥傷身的族群，那你正是適合利用保健食品達到減重目的！透過定序苦瓜胜肽能達到「三降三升」的目的：包括降血糖、降血脂、降胰島素濃度；提升基礎代謝、提升肌肉量、提升飽足感。體內少分泌一點胰島素不但能降低血糖，也降低體肪脂率、血脂肪、膽固醇，４週內就可以減少25％的脂肪囤積，可以明顯在外觀上看見自己體型的變化！

吳醫師透漏自己身邊的案例，開始吃「定序苦瓜胜肽」一段時間後，平均每個人都有減少10％的體重，效果相當驚人！不但印證吳醫師所強調的關鍵：控制血糖起伏，其實就是控制體重！另外，苦瓜及紅麴成份也獲得多國專利認證，也讓吳醫師大推這是最安全健康的減肥保健聖品！

▲吳紹琥醫師表示，食用苦瓜胜肽控制血糖，四週內可以減少25%脂肪囤積。

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