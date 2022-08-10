美副國務卿：台灣危機尚未解除　習近平「繼續對台施壓」

▲北京不滿美眾院議長裴洛西訪台，4日起舉行一系列圍台軍演。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

中國解放軍實施環台軍演，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）10日對此表示，在中國國內經歷「艱難時刻」之際，習近平將繼續對台施壓，台灣危機尚未結束。

雪蔓接受澳洲《世紀報》及《雪梨晨鋒報》採訪時表示，北京沒有成功「封鎖」台灣，「他們阻止了台灣的部分進出口，但沒有完全切斷。他們需要這段關係，這對雙方經濟都很重要……我認為還沒發生全面禁運的情況，所以先別給予中國他們不值得的信譽。」

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman） 。（圖／達志影像／美聯社）

雪蔓暗示，中國國內局勢也是影響台海局勢的關鍵因素之一，「中國正在經歷一段艱難時期，新冠疫情未獲控制，經濟成長沒有像他們想像的那麼快。我不確定他打算在這裡做什麼，但這讓世界感到擔憂。」

雪蔓也指出，包括七大工業國組織（G7）、東南亞國協（ASEAN）及美日澳三邊聲明，各國都在呼籲北京停止軍演，「所以我認為也希望，中國和習近平將了解到，世界認為局勢升級不是明智之舉……他是唯一一個讓局勢升級的人，其他人都在呼籲冷靜及緩和局勢。雖然我們不知道這裡會發生什麼，但我認為全世界都在發聲。」

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