猴痘疫苗不夠打！歐洲考慮跟進美國　改「皮內注射」減少施打劑量

▲歐洲考慮效仿美國，將疫苗的注射方式改為「皮內注射」，以增加可施打的疫苗量。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球猴痘病例已增長至2萬7800宗，不過生技公司巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）唯一獲准用於預防猴痘的Imvanex疫苗卻供不應求。目前，疫情重災區歐洲考慮效仿美國的做法，允許成人「皮內注射」猴痘疫苗，以增加可施打的疫苗量。

據路透社報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）9日宣布，允許成人將原本僅限「皮下注射」的猴痘疫苗，改為注射至真皮的「皮內注射」，這樣就能將每個人的接種劑量減少五分之四，讓政府的可施打疫苗量增加5倍之多。

美國FDA這項授權的基礎來自於2015年的一項臨床試驗，數據顯示，將五分之一的疫苗劑量注射到表皮和皮下組織之間的真皮，產生的免疫反應與將全部劑量注射到皮下脂肪相仿。

▲猴痘疫苗供不應求。（圖／路透）

這種減少劑量的注射方法過去也曾用於脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）和黃熱病等疾病中，不過學界目前仍缺乏證據，證明相關方法對猴痘也有效。

歐洲藥品管理局（EMA）指出，由於歐洲急缺疫苗，加上世界衛生組織（WHO）也鼓勵當局對疫苗進行試驗，以幫助收集相關資訊，因此當局將與藥廠、巴伐利亞北歐公司，以及一眾歐盟國家討論後，再做決定。

與此同時，歐洲各國的政府也正積極採取其他措施，盡量增廣疫苗覆蓋率。英國政府日前宣布，他們將只為高危人群施打2劑疫苗中的其中一劑，提供臨時的保護力，以便更多人能接種猴痘疫苗。

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