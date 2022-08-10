海邊看日出竟慘死！他遭「崩塌沙丘」瞬間活埋　雙腿岔出超驚悚

▲佛州哈欽森島（Hutchinson Island）洛克海灘（Rock Beach）發生離奇活埋事故。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州哈欽森島（Hutchinson Island）發生離奇案件，37歲的尚恩（Sean Nagel）獨自前往洛克海灘（Rock Beach）欣賞日出，竟被一座倒塌沙丘瞬間活埋，只剩雙腿還露在外面，卻根本無力逃脫。幾小時後，路人看見這一幕可怕畫面，嚇得立刻報警處理，但已來不及挽回人命。

《紐約郵報》報導，這場離奇意外發生在7日，馬丁郡（Martin County）警方上午9時左右接獲通報，趕赴現場後，很快確認死者身分，遺體旁還發現一個GoPro相機及塑膠袋。

▲尚恩在看日出的時候意外身亡。（圖／翻攝當事人臉書）



警方研判，當日凌晨5-6時，尚恩躺在沙丘下方，雙腳放鬆呈現交叉姿勢，專心地錄製日出影片，就在此時，卻被倒塌的沙丘不幸困住。警長斯奈德（Sheriff William Snyder）表示，死者肺部裡發現沙子，「因為被困在沙子裡，窒息而死」。

警方提到，按照標準流程，遺體已被送往接受毒物學測試，雖然結果尚未出爐，但「不太可能改變這場悲劇意外的結果」。他們已經排除謀殺的可能性。

死者哥哥威爾（Will Nagel）8日上午在臉書證實，尚恩因為沙丘崩塌而過世，「我以極度悲傷、難以置信的心情告訴你們，我弟弟尚恩不在人世了。請記得享受人生，不要把任何一秒鐘當成理所當然。」

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