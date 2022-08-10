新竹縣長選戰「三腳督」　周江杰：不可能的任務但「這點」會做得好

記者呂晏慈／台北報導

民進黨10日完成九合一選舉提名最後一片拼圖，徵召客家部主任周江杰為新竹縣長參選人，將與國民黨新竹縣長楊文科、無黨籍的竹北市長何淦銘上演「三腳督」大戰。對於民進黨原本尋求與何淦銘合作未果，周江杰受訪表示，何淦銘有地方服務經驗，但他相信在把新竹縣提升為國際城市方面，會做得比何好。

▲民進黨中執會提名周江杰參選新竹縣長。（圖／記者林敬旻攝）

周江杰今天在民進黨提名記者會表示，雖然這是一個人人都說不可能的任務，實際上面也確實很艱困，但他很榮幸能夠在深愛的家鄉接受挑戰；新竹縣除了在政治版圖艱困，本身也是治理難度很高的地方，新竹縣有護國神山群的新竹科學園區，但地方政府治理的腳步沒有跟上城市的需要，讓新竹縣民感受不到幸福和驕傲。

周江杰指出，新竹縣特殊的人口及地理結構，台三線貫穿的4分之3土地只有佔了6分之1人口，但新竹縣擁有全台灣最高的公民所得，也應該有最高的生活質量。他也談到竹北的台知園區、BOO焚化爐、竹東的科三、全民運動館場址的選址、湖口的生命園區等議題，強調全力以赴投入選戰。

媒體會中關注，原本民進黨一度要跟何淦銘合作但是破局，如何看待「三腳督」局面？周江杰表示，參選應該用理念和熱情出發，不要像何淦銘一樣，用「怒」出發，何淦銘有地方服務的經驗，而他想要讓故鄉升級為國際城市，相信這一點他會做得比何淦銘好。

此外也有媒體詢問，是否將會比照過去議員、立委選舉，騎腳踏車參選？周江杰說，腳踏車是了解地方最好的速度，不過，這次應該不會用腳踏車的方式來競選，因為過去已經了解許多地方議題。他也透露，準備上小學的女兒最近給他一份禮物，繪製了一個看板幫爸爸加油，他把這張圖夾在資料夾裡面，「我正在思考怎麼呈現出來讓大家知道」。