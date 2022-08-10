中國大動作回擊裴洛西！楊永明曝各國「未來對台態度」：政策更謹慎

▲解放軍於本月4日至7日起展開環台軍演。（圖／CFP）



記者周依儒／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國人民解放軍在台灣周邊海域至少6個地區實施軍演，台海情勢引發國際關注。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中分析，身處暴風中心的台灣現在還風平浪靜，看似完全沒事，照此次中國的軍事大動作來看，未來國際各國對台政策一定會更謹慎。

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楊永明分析，中共軍演的目標共有三點，分別是制裁台獨、反制美國和警告國際，所謂的「台獨」並非僅是口頭喊「台灣獨立」，而是以「切香腸」的方式，單方面逐步的改變現狀，包括持續掏空一中政策、修改《美台關係論述》等，因此若此次裴洛西訪台，北京僅是像先前議員訪台那樣，只派一兩架飛機繞台，也未碰觸任何敏感區域的話，等同是「政治上接受台灣獨立」。

▲解放軍於本月4日至7日起展開環台軍演，台海情勢再度引發國際關注。（圖／CFP）



楊永明說，中美對抗演變到現在已經全面化，不單單只有軍事層面，美國近期通過晶片法案要來對抗中國，而台灣的台積電又是此法案重中之重，若台海真的發生地緣政治風險，幾乎全亞州的半導體產業都會往美國靠攏，拿了美國晶片法案補助，就不會去中國擴大投資，而這也或許是拜登直至最後，都沒有強烈阻止裴洛西訪台的主因之一。

相較於台灣，裴洛西在訪韓時，韓國政府十分低調，甚至總統尹錫悅也以休假為由，僅和裴洛西通話40分鐘，就是怕一旦明顯表態，等同於加入美國晶片半導體聯盟，失去半導體中國市場，而面對中國近日的軍事大動作及台海現況，各國皆謹慎面對不敢多言，聯合國、歐盟也出面呼籲兩岸穩定，因此可知未來的區域國家和國際社會對台灣的政策，一定也會更審慎。

▲美國眾議院議長裴洛西訪台，與總統蔡英文、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音見面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



楊永明指出，兩岸軍事力量極大失衡，若中共這次不肯收手持續軍演，台灣是不是會面臨到分區停電？更甚一旦打起來，台灣相較於鄰國眾多的烏克蘭，我們能逃去哪？各種援助補給又能從哪裡得到？除了兩岸問題外，台灣內部「政民分離」，政治極度反中，但民間經濟卻十分仰賴中國，這個問題勢必會產生碰撞，而當碰撞後首當其衝的絕對是無辜的老百姓，絕非掌握話語權的政府。

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